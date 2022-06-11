尋人記2｜「好媽媽」梁惠英為愛兒終身學習　坦然面對大仔移民

由無綫新聞及資訊部製作，黃淑明監製，方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》，最新一集講到「生仔要考牌」，第八集《尋人記II》主角梁惠英（英姐）是八十年代「媽媽界」學藝先鋒，這位媽媽及格嗎？英姐1989年接受《星期一檔案》訪問，她為了做「好媽媽」，主動到「防止虐待兒童會」學習如何「唔靠藤條」教細路。

幕後製作每一集都好有心思。

為了解當年「好媽媽」課程的成效，攝製隊全方位追蹤英姐和其他學員下落，結果憑一名學員女兒就讀的幼稚園鎖定屯門安定邨，再透過邨內「防止虐待兒童會」辦公室職員幫忙，尋獲英姐。相隔33年再受訪，最大分別是當年沒有亮相的華哥（英姐老公）終可出鏡自我介紹，澄清並非「單親家庭」，華哥笑言自己是家中「茄喱啡」，太太才是主角。全程笑嘻嘻的華哥，在大兒子阿Ken提及彈琴往事時，更忽然金句王上身：「方東昇唔怕彈架！」阿Ken即醒目接招：「因為佢冇得彈。」令見慣大場面的方東昇即時「紅都面晒」，向兩父子直豎拇指；之後華哥又取笑愛「發號施令」的太太與方東昇等人搶飯碗，場面搞笑。

點撃下圖重溫當年：

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「一家之主」英姐當年在鏡頭前略帶憂愁，對兩名細路關懷備至；33年後，她依然著緊兒子，只是多了一份威嚴及嘮叨，難得兒子Ken和Eric毫不畏懼，不時開媽媽玩笑，母子間吃飯的話題更由留班「升級」至爛Gag IQ題，一家人樂也融融。談及當年的「好媽媽」課程，Eric透露英姐曾因出入「防止虐待兒童會」一度被誤會虐兒，幸好英姐並不介意；已為人父的Ken大讚相關課程有效，並與英姐等一起總結課程五大要訣：

1. 責罰小朋友前先深呼吸，心裡數十聲，平靜心境。

2. 叮囑另一半於自己生氣時幫忙收藏危險物品。

3. 多點表達「我」的感受，少說一點「你」。

4. 不要傷害小朋友自尊心，說有咒詛意味的說話。

5. 不要拿自己的小朋友與別人的比較。

為了驗證上堂成果，make sure英姐當年沒有白交學費，奇招多多的攝製隊特意準備了「全家性系統評估」，邀請丈夫及兒子在「關愛子女」、「賞罰分明」、「陪伴時間」、「做家務」等十個項目替英姐評分，既好玩搞笑又讓四位主角有反思位。除咗有嘢玩，今集攝製隊同樣為受訪者送上驚喜，讓英姐與當年課程導師黃姑娘重逢，三十多年後再見，兩人興奮尖叫，攝製隊還「加料」安排她們與另一名同學仔龔蘊然電話「相認」，「三個女人一個墟」！對於兩名學員學以致用，黃姑娘很安慰，並寄語英姐及其他家長學會「斷捨離」，不要「養兒一百歲，長憂九十九」，黃姑娘說：「父母嘅角色到咗咁上下要淡番出嚟，仔大女大要學吓識錫自己，我覺得做父母嘅付出好大，其實小朋友大個就唔使你照顧架喇。」

英姐一家四口齊心總結「好媽媽」課程五大要訣。

攝製隊仲搵番當年嘅社工黃姑娘。

攝製隊仲搵番當年嘅社工黃姑娘。

正如方東昇結尾所說：「媽媽的最高境界，不是陪子女成長，而是與子女一起成長」，至今仍在學習如何做一個好媽媽的英姐，面對大仔Ken即將移民，示範為人父母應如何「放下」：「我係唔捨得阿Ken飛架，但佢有佢嘅前途，佢有佢嘅打算，不如學吓放下」、「佢有頭家，我哋做父母嘅，梗係希望佢好好哋照顧屋企，咁你屋企好，我哋唔使掛心你，咁大家都安心咯。」最後英姐一家更緊緊相擁，場面感人。