我哋係COLLAR｜團綜結局八女宣言勁催淚　Ivy醒唔起Gao個名最搞笑

ViuTV綜藝節目《我哋係COLLAR》於昨日（10/6）播出最後一集，節目組安排八位成員到大嶼山享受一日假期，當中成員輪流分享自己心底話，每位成員都被感動得痛哭流涕，不過在這麼感人的部份亦充滿笑點。

節目組安排八位成員到大嶼山享受一日假期。（IG/@collar.weare）

在「女團宣言」的環節中，COLLAR八位成員合力利用竹棚搭建一個高台，隨後八女分別輪流到高台上發表自己的宣言，每一位成員都向隊友道出自己的心底話，又向大海宣讀自己未來的目標，感性的成員馬上流下感動的淚水。當中到Ivy（蘇雅琳）登上高台後眼框馬上泛着淚光，她先是一一叫到成員的名字，不過她突然安靜，並向隊長Gao（沈貞巧）問到：「你叫咩名？」，而Gao亦回應：「你居然唔記得？」Ivy聽到這一句後，馬上大叫：「沈貞巧」，令現場氣氛場面笑聲。

Ivy醒唔起Gao個名。（影片截圖）

而節目中的笑點有甚會只得一個，向來乖乖女的Day（許軼）疑似被氣氛渲染，在宣言時真情流露，她為了讓成員更加了解自己當時的心情，更是直接爆粗示愛：「原來我真係好X愛你哋」，非常可愛。相信八位成員們透過這次的活動，感情會變得比以往親密！

Day爆粗示愛。（影片截圖）

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