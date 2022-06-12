唐山打人｜成龍震怒嬲到一夜未眠　痛心圍觀男性竟然全都無動於衷

中國河北唐山近日發生多名男子在燒烤店性騷擾女客人不成，竟當場集體兇殘痛毆女子致女子受重傷，監視器畫面曝光後，引爆內地網民群情激憤，全城震怒。雖然涉案的9名男子已被悉數拘捕，但輿論仍持續發酵。不少藝人亦有就事件發聲，就連成龍也嬲到於微博出post鬧爆。

成龍昨晚 (11日) 在微博發文表示：「昨天工作人員給我看了視頻，我真的要氣死了，一晚上都睡不著，尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷，這樣的事情怎麼可以發生在我們國家？！聽說暴徒現在都被抓獲了，期待法律的嚴懲！」

他續說：「過去很多年我的電影總在講這些話，向暴力說『不』，男人不可以打女人，一群人不可以欺負一個人，講多少遍都不多，因為不公平的事情一直都存在。我想說，看到恃強凌弱的惡行，有能力制止的話我們就一定要站出來，因為在這樣的時候，幫助他人就是幫助我們自己！」

成龍都有為事件發聲。（視頻截圖）

他的發文一出，不少內地網民都留言大讚他：「謝謝成龍大哥為女孩發聲」、「現場女孩都怕死了，她們還是站出來了」、「幫助他人，也是幫助我們自己」，不過也有網民認為打人的一方人多勢眾又出手兇殘，旁人很難奮不顧身上前幫手：「大哥，真的不能說男的不上去幫忙，對方九個人，單純的上去送人頭嘛？」、「畢竟見義勇為的成本太高了！但我會選擇報警」。

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