唐山打人｜群星拍片譴責施暴者　高鈞賢：你就是垃圾

中國河北唐山近日發生多名男子在燒烤店性騷擾女客人不成，竟當場集體兇殘痛毆女子致女子受重傷，監視器畫面曝光後，引爆內地網民群情激憤，全城震怒。雖然涉案的9名男子已被悉數拘捕，但輿論仍持續發酵。不少藝人亦有就事件發聲，其中包括成龍、湯鎮業、高鈞賢、李興華等。

唐山打人｜成龍震怒嬲到一夜未眠 痛心圍觀男性竟然全都無動於衷

成龍都有為事件發聲。（視頻截圖）

湯鎖業在吃飯的時候看到這影片，看完後表示相當氣人，他說：「必須要改名字，叫五渣，男人不可以打女人。」

高鈞賢則一臉認真，拍了長達兩分鐘的影片，他說：「因為我今天看到了一個視頻，我翻了一下朋友圈，看完後，今天發生特別噁心的事情，我見到一班男生欺負女生，我覺得太可惡啦，作為男人你去欺負女人或欺負動物，你就是垃圾。然後旁邊的人拿手機不幫忙，我覺得怎麼會這樣。」

李興華則在深夜時候回家才看到這影片，興華坦言看完後，由深夜到早上八時多，依然沒有睡覺，因為實在令到他很生氣：「我有窒息嘅感覺，我好憤怒，點樣可以一個人咁殘忍，拍戲都唔會咁殘忍，直頭無恥，飲醉酒一定唔係一個藉口，呢個係一個反面教材，畀大家知，你做過嘅事係要負責任。」