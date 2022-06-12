Frankie@MIRROR不願見粉絲購票失敗　與Stanley承諾直播回饋粉絲

男團MIRROR成員Stanley（邱士縉）及Frankie（陳瑞輝）今日（12日）與劇中一眾演員出席ViuTV劇集《野人老師》的拜神儀式，兩人在劇中飾演一對由細玩到大的好朋友「李白」和「顏家棟」，Frankie坦言今次相當考驗演技，皆因角色的性格與自己非常不同：「顏家棟呢個個角色係一個好認真好可靠、又有少少木獨，同我有啲反差嘅角色，而且之前《IT狗》Never嘅角色已經好入屋，所以有啲難度。但今次嘅角色好有故事性，而且有好多情緒，今次有可能見到我好嬲（嘅一面）添啊，好新鮮嘅畫面！」



MIRROR成員Stanley（邱士縉）及Frankie（陳瑞輝）今日出席ViuTV劇集《野人老師》的拜神儀式。（梁碧玲 攝）

Stanley在劇中與沈殷怡飾演夫妻，又大讚劇中的小朋友們全部都又聽話又可愛，被問到現實中何時打算結婚生子，他坦言要等多等：「最主要係我啱啱起步，事業上我未係做得好好，所以想繼續打拼一下先，我哋感情都好穩定嘅！」

Stanley笑言暫時仍未有計劃要結婚，工作仍排在第一位。（梁碧玲 攝）

MIRROR的紅館演唱會將於下月底開鑼，兩人均表示正積極操練自己的身材，又大賣關子不願透露會否騷肌。然而，早前實名門票公開發售時網絡大擠塞，大批MIRROR粉絲（MIRO）都購票失敗，又鬧爆今次公司的安排太差，Stanley坦言非常明白粉絲們會失望，但他們亦無能為力，只能繼續做好自己的本份：「我哋能夠做到嘅就係做好自己嘅表演，令入嚟嘅粉絲、或者網上嘅粉絲都可以睇到一個好嘅表演，因為一啲制度上面嘅嘢係，真係好難去改變嘅我明白，所以都係要做好自己先。」

Frankie承諾會多開live回饋粉絲。（梁碧玲 攝）

Frankie表示非常感謝粉絲們的厚愛，又承諾會多開live回饋買不到飛的粉絲：「我覺得我哋都盡咗最好嘅本份去準備演唱會，所以我覺得喺台上面報答大家係最好嘅途徑，但如果我哋開live能夠安撫到大家嘅心靈，我哋都好樂意，冇問題！」