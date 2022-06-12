野人老師｜河國榮搣甩「御用鬼佬」之名　孖鄭丹瑞夾Band超新鮮

鄭丹瑞、男團MIRROR成員Stanley（邱士縉）及Frankie（陳瑞輝）、沈殷怡及談善言等人今日（12日）出席《野人老師》拜神儀式，有「御用鬼佬」之稱的河國榮今次在劇中飾演鄭丹瑞和朱栢謙的老朋友，又透露三人會在劇中夾band，甚至為拍攝該場面而苦練一星期：「我哋有一場玩band嘅戲份，所以我都練緊歌，佢特登寫咗首歌畀我哋表演，係英文嘅，但都唔易學！」



河國榮為拍《野人老師》積極練歌中。（梁碧玲 攝）

河國榮過去在TVB經常飾演外籍阿Sir而深入民心，今次終於跳出框框，令他非常有新鮮感：「我唔知其他演員，但我鍾意頭尾有變化、有兩種感覺嘅角色，我好少揀角色嘅，一係接受、一係唔做，導演搵我嘅時候就已經同我講係同音樂有關嘅角色，我冇乜點猶疑，兩日就已經答應，我當時有個直覺話我知要接。」

河國榮表示自己喜歡頭尾有變化、有兩種感覺嘅角色。（梁碧玲 攝）

他笑言自己並非拒絕再演阿Sir這類型的角色，但有層次感的角色會更好：「好似電影《邊緣行者》我都係做英國政治阿Sir，嗰個角色都好正，因為佢唔係100%純潔，變咗有好多層次可以表現出嚟，所以唔一定話做阿Sir就唔好嘅，做反派係可以有好多嘢可以表達。」

河國榮坦言自己不抗拒再演外籍阿Sir，最重要的還是角色本身的層次。（梁碧玲 攝）

近年有不少「御用鬼佬」如布偉傑都有北上發展，河國榮笑言暫時未有收到內地的工作邀請，但自己亦不抗拒：「除咗錢之外，都要攞到工作簽證，如果我冇簽証就上唔到去，二來個角色如果係有十幾集，又唔係淨講企喺一邊幾句膚淺嘅對白，我都OK㗎！」