敖嘉年回復自由身走勻四個電視台　唔介意重返TVB：志偉哥好錫我

敖嘉年兩年前離開TVB回復自由身之後，隨即橫跨ViuTV、開電視和港台密密拍劇，今日（12日）他與鄭丹瑞、男團MIRROR成員Stanley（邱士縉）及Frankie（陳瑞輝）、沈殷怡及談善言等出席ViuTV新劇《野人老師》的拜神儀式，他透露自己於劇中飾演一名教育局高官，又大讚劇中的童星們演技超班，拍攝的時候氣氛都相當開心。



敖嘉年自從回復自由身演員之後，近年走勻四個電視台。（梁碧玲 攝）

他笑言過往曾經見過小朋友演員們在炎夏時「詐型」，因此與他們對戲的時候常常會感到很困難，但今次則令他刮目相看，有望成為未來的演技新星：「呢班小朋友好犀利，佢哋背好晒劇本，一來到就拍得，唔單止識做戲，仲識自己加啲合情理嘅戲落去，真係有啲料到！」

敖嘉年出席ViuTV新劇《野人老師》的拜神儀式，（梁碧玲 攝）

可能以往在大台演過太多奸角太深入民心，敖嘉年強調自己今次雖然在劇中會「殺校」，但不會「殺人」：「我乜角色都做過，正派都有做過，真係一個誤會嚟！但作為演員，如果個角色特別，奸唔奸真係冇乜所謂。」他憶述自己從影以來飾演過的眾多角色之中，最特別、最印象深刻的一定是《魚躍在花見》中的「魚仔」：「係一個智障小朋友嘅角色，真係好難做所以好深刻，就算我而家教演技訓練班，都會攞返呢個角色出嚟同佢哋分享。」

敖嘉年笑言《魚躍在花見》中的「魚仔」是他演過最印象深刻的角色。（網上圖片）

曾志偉自從上任TVB高層之後，多次力邀已離巢的藝員再合作，敖嘉年坦言現時保持自由身可以到處去不同的電視台拍攝非常開心，對於會否再回TVB則保持開放的態度，一切隨緣：「我之前拍《欺詐劇團》都係以部頭形式返去拍嘅，我係比較自由少少，志偉哥一直都好錫我嘅，所以如果佢開到聲，咁我咪又返去做下囉！」