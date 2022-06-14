王浩信做短劇壓力大到爆喊　重提兜巴信起源︰幸虧松哥沒有用真氣

內地綜藝節目《開播！情景喜劇》有一班香港藝人參與，包括王祖藍、王浩信、張振朗和高海寧等。藝人以處境劇的形式，拍攝一套短劇，除了幕前演出，團隊的製作過程，亦會一一盡現觀眾眼前。王浩信的隊伍叫作「無限訓練班」，節目剛播出的第五期由王浩信、張振朗、高海寧和吳啟華上演短劇「天氣不似預期」，聽名字就知短劇跟航空業有關，抽水無綫經典劇集《衝上雲霄》。



王浩信今次做IP發起人壓力好大。（影片截圖）

王浩信在台上爆喊。（影片截圖）

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今次由王浩信擔任發起人，他直言好大壓力，「我在這兩個星期，我掉了10磅，我覺得怎麼減了那麼多，我自己也真的壓力很大。第一，我希望對我的隊員，可以有能夠做好，但是我還是覺得我做的不太好，你看他們壓力很大。」而後王浩信更爆喊。他又說︰「我真的對不起，我不是一個……你看頒獎典禮，我都不會哭成這樣的人。真的很想把我們香港TVB的一些精神可以帶到這裏來，比如說我們這個劇本，TVB一家人，是在說來自五湖四海的一些兒女，都可以血脈相承，這個是我們想說的故事。」

王浩信被劉松仁連摑13巴。（影片截圖）

點擊下圖睇吓短劇嘅一幕︰

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短劇中有一個情節是高海寧在臉上用了麻醉藥，就算在戲中要被人掌摑都不怕痛，其實劇情的原型就是來自王浩信在《名媛望族》的一幕，他被劉松仁狂摑13巴，因此被網民改名為「兜巴信」。王浩信重談當日的一場戲，「其實那個經驗，第一次真的是被劉松仁老師要扇13巴，一個巴掌打下去你還可以借位，但是連續地這樣子打，就很難借，那我說松哥你直接來吧，幸虧他沒有用真氣，用真氣我可能現在站不到在這裏，但是那個時候，他就真的每一下都給我，也因為那個戲大家記住了我，也給了我一個名字，叫做『兜巴信』。」亦因為這場戲，令王浩信得到觀眾的留意與欣賞，成就了之後的上位之路！