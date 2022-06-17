專訪 | 栢天男澳洲回港被當眾辱罵受文化衝擊：西人諗法未必正確

40歲的栢天男於香港打拼至今逾10個年頭，收穫「翻版金城武」之稱。談到童年，栢天男指父母移民澳洲後生活尤如「潑出去的水」，全然擁抱外國生活，沒有刻意教授他香港文化和廣東話。一家大小回港探親行程總是匆忙，他說：「總共都唔夠三年，每次返嚟可能兩個星期，去吓海洋公園，上吓獅子山，係冇時間去了解香港文化。」

攝影：陳順禎



栢天男近日參演電影《逃獄兄弟3》及ViTV電視劇《冥冥之中》。（陳順禎 攝）

全家移民澳洲 土生土長

踏入地鐵、巴士，熟悉的廣東話、英文、普通話三語廣播迴蕩於車廂內，街上的處處可見的簡繁體和英文標示，致力為每一位遊客提供貼心指引。正因如此，許多外國人定居香港多年，即使不諳中文，出行仍然暢通無阻。從澳洲回港的栢天男大可以也這麼生活，但他不這麼想。栢天男從「負50分」開始苦練中文，為何選擇這樣做？



說到這個問題，栢天男露出深感興趣的笑容，他侃侃而談道：「如果你凈係講英文去面對全部人，咁佢哋會用另一個態度迎接你。如果你好努力講廣東話，我見過好多導演、攝影師，佢哋話多謝你喎，你用中文嚟講嘢。」

栢天男於澳洲生活時，每次與父母回港約兩個禮拜。（IG@mr.adampak）

越洋飛到北半球做藝人

栢天男一度認為中文字筆劃太多很難學，講錯中文被嘲笑更會尷尬臉紅，因此未曾燃起學中文興趣。大學畢業後，栢天男到荷蘭阿姆斯特丹實習，再回澳洲任職設計師。工作數年後，他心生迷惘。頗有上進心的栢天男不甘於澳洲悠閒生活過一生，恰好這時有長輩建議他去香港，轉換生活環境，「我六叔就同我講，你肯去阿姆斯特丹呢啲地方，你不如試吓去香港啦，你都唔係唔識香港嘅文化，你都有睇電視、電影呀。」栢天男聽後把心一橫，膽粗粗越洋飛到北半球，他說：「你冇太多地方可以試，你都唔後生啦，咁不如試一試，去聽吓人講，虛心學習。」

栢天男聽從長輩建議，到香港搵食。（陳順禎 攝）

獲黃百鳴賞識做演員

栢天男先做模特兒入行，不久後被引薦到晚宴晤黃百鳴。兩人首度見面，黃百鳴對栢天男全身打量數秒，便轉身而去，栢天男頓感慌張，他憶述：「我就諗死啦，係咪我講錯嘢、做錯嘢呢？當刻我係諗咗太多嘢，應該簡單啲好嘅。我冇講太多嘢啦，佢就嗯嗯，行開咗啦。我係咪失去咗呢個機會呢？三日後佢搵人Call返我，我就（諗）原來嗰日我冇做錯。」

黃百鳴是栢天男的貴人。（IG@mr.adampak）

茶餐廳唔識落單：唔要令人去就你

栢天男坦言回港發展並非一帆風順，初來甫到連茶餐廳落單都有困難，但他認為不是藉口，「返到嚟香港，大概2011年啦！茶餐廳都唔識叫，睇電視一半了解啫。」

既然來到香港尋根，栢天男決定要學廣東話融入本地文化，他說道：「我學一句中文、學單字，Local（本地）香港人會Respect（尊重）呢樣嘢嘅，雖然你學咗咁耐都唔識，我唔怪你，不過你肯努力就得啦！我覺得你唔識就盡量就學好佢，盡量要溝通，唔好令人去就你囉。因為我覺得始終人多，我冇可能要全部人就我一個㗎嘛！呢個我No嘅，我一定要融入呢個民族、社會囉！」他曾透露會聽陳奕迅、容祖兒的歌學廣東話和普通話，甚至學電影《千杯不醉》中情節楊千嬅教吳彥祖咬紅酒塞去練咬字。

談到文化衝擊，栢天男提到有一次偕友人出街，友人被途人撞親，栢天男代友出聲反被辱罵。事後他自認做錯，他說：「可能我西人嘅諗法，由細到大，西人嘅諗法係未必正確㗎囉！咁人哋係撞到你個朋友，咁唔代表人哋係有惡意、特登做呢件事。人多嘅地方係有啲唔同，你就要了解情況，你要退一步海闊天空。」

栢天男初回港試過去茶餐廳唔識落單。（陳順禎 攝）

拍《冥冥之中》中文大躍進

栢天男的決心沒有辜負他。除了令同行的人刮目相看，學好廣東話亦令他迎來轉型做演員的機會。及至2019年，栢天男憑電影《L風暴》獲提名第38屆香港電影金像獎「最佳新演員」嶄露頭角。近日他參演電影《逃獄兄弟3》，以及ViuTV電視劇《冥冥之中》。拍電視劇須經常「飛紙仔」（改動劇本），栢天男不習慣，但都要虛心接受：「都唔順利㗎！開始嘅時候導演會改好多嘢，我盡量配合啦！去到同「蘇老闆」（蘇志威）拍，佢話你已經入咗角色囉，唔難㗎啦。咁我用咗佢嘅Mentality（心態），衝破咗語言Limitation（限制），而拍完呢套劇中文順咗好多。」

栢天男拍《逃獄兄弟3》。（IG@mr.adampak）

拍過十多次拖 圈內外都試過

如今栢天男享受單身生活，他透露拍過十多次拖，近年亦斷斷續續發展過多段短暫戀情，圈內圈外情都試過，但多半因錯失時機及唔啱嘴型分開，他說：「圈外人溝通唔到，因為圈外人有啲理想，覺得呢個人會有啲咩、做啲咩，好難解釋同佢哋做緊啲咩。圈內人就佢做緊佢嘅嘢，我做緊我嘅嘢，套路、方向都唔同我，就算你對嗰個人有興趣，都未必啱囉！可能宇宙帶到我同佢拍同一套戲，或者近排宣傳又會見到，你會覺得可能有呢？不過就未必係囉，可能自作多情呢，唔啱就唔啱。」