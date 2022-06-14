KOL雪梨疑做小三被捉姦在床　正印揭發後嬲爆：條女啲bra喺我屋企

在Instagram坐擁接近二萬名粉絲的KOL雪梨，因長相甜美兼經常四出做街坊而小有名氣，近日網上流傳一條她赤裸上身被捉姦在床的片段引起網民熱烈討論，又力斥她做小三的行為。雪梨及後在Instagram限時動態發文承認片中人是自己，又理直氣壯反駁自己才是現任女朋友，否認自己是小三：「一個現任女朋友上男朋友屋企瞓喺張床度有咩問題？」



雪梨因長相甜美兼經常四出做街坊而小有名氣。（IG：@t.tmei__）

網上流傳的兩條片段均由片中的男主角的籃球員正印女友所拍攝，她在片中表示一回家就發現地上有一個女性的內衣，因此揭發男友在家中偷食的行為：「笑X死，你估我睇到咩？條女啲bra，喺我屋企啊！你個bra啊曾芷微，KOL嚟㗎喎，有冇人可以tag佢啊？」她一見到男友幫床上沒有穿衣服的雪梨蓋被隨即爆seed：「你仲幫佢蓋被？佢鍾意唔着衫㗎喎！」

網上流傳雪梨赤裸上身被捉姦在床的片段。（IG圖片）

片中的男主角隨即在IG為雪梨解畫，又怒斥「正印」其實已經是前度：「你打人已經唔係第一次喇，點解你要咁X癲，半個月前已經同你講分手，你都已經有新男朋友，已經有兩個fd同我講話見到你拖住個男仔，你唔好同我講係普通朋友呀，咁點解我唔可以有新女朋友？」雪梨亦在限時動態反駁，表示自己並非小三：「其實嗰度係我男朋友屋企，佢哋分咗手條女自己唔肯搬走，咁一個現任女朋友上男朋友屋企瞓喺張床度有咩問題？佢就話張床係佢買所以張床係佢，但係之前係我唔知張床係佢買，唔知大家點睇但係件事就係咁。」

男主角隨即在IG為雪梨解畫，又怒斥「正印」其實已經是前度。（Instagram圖片）

雪梨亦在限時動態反駁，表示自己並非小三。（IG：@t.tmei__）

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