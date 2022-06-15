尋人記II｜「杯麵男孩」志文求助　方東昇出手助尋找生母

方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》，開播後叫好又叫座，本周播出最後兩集。經常說「尋人難」，尋人到底有多難？正如方東昇的節目開場旁白，「《尋人記II》同大家一齊見證成果，體驗『白果』，嚐盡人生百味，尋找更多人情味」。觀眾渴望尋人盡快有成果，但一個成功個案的背後，往往伴隨很多失敗例子。攝製隊透露，找十個個案，有時只能找到一個，但當事人也未必願意受訪，所以尋人要花很多氣力。

保哥原來曾經現身無綫昔日專題節目，呢件事除咗震驚網民，四位主持都嚇親。

攝製隊還遇過不少曲折離奇的個案，之前報道的「吃杯麵男孩」徐志文憑著樂天性格走出人生低谷，勵志故事打動不少人。原來他在訪問途中突然拜託攝製隊幫忙「尋親」，希望找到親生媽媽！在無綫的最新官方預告中，志文向攝製隊展示手上的出生證明，偏偏母親名字一欄穿咗個窿。到底由「尋人」升呢「尋親」的攝製隊，如何憑藉零碎線索協助志文尋找生母？眾人最後遇到「驚喜」還是「白果」呢？

杯麵男孩志文拎住一張穿咗窿嘅出世紙，叫攝製隊幫手尋找生母。

對於志文驚喜回歸，網民大感期待，紛紛留言祝福志文尋親成功，同時對攝製隊再挑戰難度捏一把汗：「志文阿媽並無舊片，當年亦無受訪，今次如果尋人成功並出鏡，可謂尋人案中案」、「杯麵男冇見過媽媽一面，就算媽媽冇照顧過佢，但都依然想搵番佢，心胸廣闊」。除了志文，廚神黃亞保（保哥）亦驚現《尋人記II》最新官方預告片。保哥原來數十年前曾亮相無綫專題節目，到底所為何事？網民更因有感保哥與志文「撞樣」，又是廚師，笑問二人同時現身是否另有玄機，相當搞笑。