J2《搵鬼同你瞓》搵新女闖探靈熱點　網民錯重點睇黃瀅仴好身材

由C君（鄭詩君）擔任創意總監的無綫（TVB）J2台將於下周一（20/6）起推出一連串新節目，包括清談節目《呢鋪開乜》系列、「奶仔」方紹聰主持的真人騷《貧窮限制想像》、洪永城太太梁諾妍（Ienz）主持的《意外步出》，以及靈探真人騷《搵鬼同你瞓》等，其中的《搵鬼同你瞓》便暫定本月25日首播，相關片段最近亦在網上討論區流出，更有網民錯重點聚焦在黃瀅仴（Verena）的好身材上。

無綫（TVB）J2台在6月20日起推出一連串新節目。（TVB）

節目由「鬼王」潘紹聰，麥詩晴、吳洛汶和黃瀅仴三名女新人擔任主持，他們走訪本地知名猛鬼熱點，挑戰膽量。在流出片段中，率先出場的是吳洛汶和黃瀅仴，其中黃瀅仴便嚇到不斷尖叫，而麥詩晴則在之後亮相，到猛鬼熱點的坪洲戲院的她，甫到門口便縮沙走人，更一度瑟縮一角。

據了解，吳洛汶和黃瀅仴是去長洲東堤一個曾經發生過自殺事的出租屋探靈，黃瀅仴在拍攝時在手中的鏡子中見到靈體，所以嚇到要導演求救，而麥詩晴則是到夜探坪洲戲院，期間感到身體不適，之後仲出現身體麻痺。

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黃瀅仴接受《香港01》訪問時便講起拍攝時被嚇破膽的情況：「我望住塊鏡探索緊嘅時候，突然見到有個男人嘅樣，佢只係得上半面，眼以下嘅位係睇唔到，成個感覺好似伏喺度望住我咁；嗰下我點解咁驚係因為個樣其實都好清晰，同埋佢個眼神係好平靜冇精神咁目不轉睛望住我。」起初她懷疑自己是眼花，豈料望多兩眼便確定自己沒有看錯：「我直頭尖叫趴咗落地，後尾我喊到爆炸，攝製隊安慰我就話我可能見到係Camman，但係我事後查證過嗰個角度係冇乜可能見Camman哥哥，同埋個眼神真系好令人心寒，感覺唔似係。」

談到網民聚焦在她的身材上，黃瀅仴說：「網民有讚賞當然開心啦，要多謝我爸爸媽咪畀我，我希望日後網民留意我嘅演出或者作品，我會更開心！」

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