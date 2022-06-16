細細粒陳嘉佳約滿TVB正式離巢　轉戰內地做吃播賺到盤滿缽滿

陳嘉佳（細細粒）近年主力在內地發展，經常直播大飲大食，大受內地網民歡迎，在抖音更坐擁超過108.8萬粉絲，人氣強勁！直至去年王祖藍重返TVB擔任首席創意官，細細粒再獲重用，先是參加以帶貨為主題的綜藝節目《識貨》，又參演了劇集《超能使者》及《痞子殿下》，不過近日有消息指，細細粒約滿TVB，已正式離巢。



陳嘉佳（細細粒）在《識貨》一出場就以響亮聲線及與主持Do姐互動獲得全場掌聲同歡呼聲，更成為熱身賽中的現場票選人氣王！（IG@siupochankakai）

細細粒當年獲王祖藍賞識，參演劇集《老表，你好嘢！》，憑劇中「細細粒」一角而爆紅，更憑此角入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2013》「最佳女配角」，時至今日仍有不少劇迷親切地以「細細粒」來稱呼她，而並非她的本名陳嘉佳。不過細細粒曾透露因兩年沒劇拍，唯有轉攻內地市場，除了拍片分享美食之外，還化身吃播KOL，由於她身形圓潤，形象可愛，加上在TVB已累積了一定的人氣，所以成功吸納大批粉絲關注。

已經成功轉型做吃播的細細粒，更曾奪得「生鮮行業Top達人獎」，相當厲害。（IG@siupochankakai）

細細粒每晚都吸引逾一萬人睇直播，人氣強勁。（影片截圖）

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為了吸引更多觀眾收看及落單，細細粒更出盡法寶，不但試過即場吞花膠，更一晚食足五、六餐，令她的體重狂飆，直迫300磅！已經成功轉型做吃播的細細粒，每晚都吸引逾一萬人睇直播，王祖藍曾透露細細粒賣大閘蟹一場大賣350萬，牛扒更大賣500萬，戰績彪炳，他又爆細細粒近年賺得盤滿缽滿，買樓綽綽有餘！據知細細粒與TVB簽訂的是部頭合約，而並非「親生女」合約，如今正式離巢，相信她之後會集中火力直播帶貨，繼續密密賺！

細細粒體重已直迫300磅。（影片截圖）

王祖藍曾大爆細細粒近年賺得盤滿缽滿，買樓綽綽有餘！（IG@siupochankakai）