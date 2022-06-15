泰國女星Tangmo謀殺案再有新證據　與兩男拉扯44秒兼大叫救命

37歲泰國女星Tangmo（Pataratida Pacharawirapong）於今年2月與好友乘坐遊艇時，突然離奇墮河身亡的案件至今依然疑點重重，泰國警方原先以「意外身亡」結案惹外界狠批，近日警方在全國的壓力之下終於將此案件列作「謀殺案」調查，案件的殺人證據亦愈挖愈多。早前有人公開當晚從岸邊所影到的片段，錄到Tangmo搭乘的快艇上隱約有女子呼喊「救命」的求救聲，兼且影到疑似有兩男一女在船頭拉扯的畫面。



泰國女星Tangmo身亡案件近日被警方列作「謀殺案」調查。（IG@melonp.official）

調查指出Tangmo於事發當日的晚上10時34分墮河，有網民聲稱當晚因為見到遊艇的燈光與水上的倒影畫面很美而順手影低，後來翻看該段44秒的片段發現剛好錄到遊艇上有女子發出「救命」的求救聲，而網民反覆聆聽之後都表示片中的求救聲與Tangmo的聲音非常相似。

另外，亦有網民表示除了聽到「救命」外，亦隱約聽到有人講「快放開我」，放大畫面看亦因隱約見到有一男一女在船頭發生爭執而拉扯，及後另一男子上前幫忙壓制。片段曝光之後迅速引起極大關注，當晚亦在船上的Tangmo的經理人Gatick回應表示，事發當晚Tangmo和船主Bo確實有發生過爭執，而且兩人還互相爆粗鬧對方，但她依然堅稱Tangmo是在船尾小便的時候墮河身亡。

Tangmo的經理人Gatick（右）堅稱Tangmo是在船尾小便的時候墮河身亡。（Instagram：@melonp.official）

早前志願救援人員之一的男演員Ekkapun Bunluerit跳出來指證表示，第一時間看到Tangmo屍體時發現她的眼睛一直睜開一隻緊閉，而且眼球還凸起，而頸部亦有明顯勒痕，因此外界猜測Tangmo有可能生前疑遭人虐待。雖然有不少人認為這條片段是Tangmo被殺的有力證據，但有人指出該影片實在太不清楚，因此可能無法成為決定性的證據。

Tangmo身亡當日，在船上的包括其經理人Gatick（左二）。（FaceBook/@Happy Melon Patcharaveerapong）