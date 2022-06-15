苑瓊丹揭演員拍攝膳食趣聞　大讚古天樂有藝德唔想麻煩人

苑瓊丹近日為點新聞拍攝短片遊九龍城，帶大家遊覽不同的電影拍攝場景。當中一集，她提及到拍攝時的用膳安排，當然是食飯盒，但其實拍電視跟拍電影的飯盒也有些分別，她更大爆古天樂最喜歡吃的飯盒和當中的原因！



苑瓊丹提及到拍攝時的用膳安排，當然是食飯盒，但其實拍電視跟拍電影的飯盒也有些分別。（資料圖片）

苑瓊丹除了帶網民遊《乾柴烈火》的拍攝場地，又提到拍攝時的飯盒安排。她表示電視台拍劇時，為演員提供的飯盒通常也是定好了的，演員們一般不能挑選，她說︰「電視台一般的盒飯，有價錢的限制，大概是20多塊錢一頓飯吧，連一個汽水，就是有一個汽水，有一個盒飯，就是燒臘飯。」但拍電影就不同了，有時候有人會來問你想吃什麼，你說想吃什麼，就會有人幫你買，「我們會盡量挑一些不帶醬汁的來吃。」是因為避免被醬汁弄髒衣服。她又說︰「雖然電影有得挑，但是拍電視那麼多年了，你會對電視有一種感情，你看見有燒臘飯，你就會很高興。為什麼？因為有工作，有錢賺，有飯食，那是多開心的事情啊！」

苑瓊丹大爆古天樂的一件貼心事。（資料圖片）

苑瓊丹又爆藝人們愛吃的食物，她表示鄭少秋會叫人買腸粉，「他說吃完又飽肚子，又容易吃。」她又大爆古天樂的貼心事，她說︰「有一個藝人是特別好的，什麼叫有藝德的藝人？他為了讓那些去買飯的手足不太麻煩，所以他就吃星洲炒米，在香港，不論在哪一間茶餐廳，哪一間飯店，都能買得到星洲炒米，其實他也吃不多，省得你們說沒有買飯給他吃。他是誰？他就是我們的古天樂大哥！」的確好貼心！

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