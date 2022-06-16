黑金風暴｜黃浩然首度與吳啟華合作　讚超Nice：風度翩翩嘅前輩

由林峯、黃浩然、周秀娜領銜主演的警匪劇《黑金風暴》，逢星期一至五晚上8時30分於免費電視77台香港開電視播映。劇集共由9個案件故事組成，講述重案組高級督察韋景聲（林峯飾），與香港廉政公署高級調查主任賀偉廉（黃浩然飾），抽絲剝繭聯手調查真相、緝拿兇手；鏡頭前二人Man到爆，偶有針鋒相對的場面，鏡頭後二人卻是相識多載、無所不談的好兄弟，在拍攝期間升呢做爸爸的林峯，更不時向黃浩然取育兒經，洋溢一遍父愛。

鏡頭前二人Man到爆，偶有針鋒相對的場面，鏡頭後二人卻是相識多載、無所不談的好兄弟。

林峯與黃浩然雖然貴為相識多載的好兄弟，但今次才是合作最多對手戲的一次，為「隆重其事」，二人在開拍前專誠相約商討角色演繹，盡顯專業。黃浩然透露二人過往曾飾演相似角色，但今次拍攝亦有一定難度，在於如何突破演技、帶給觀眾新鮮感，而林峯就說：「近年都多演警察角色，但今次唔同嘅係同好兄弟浩然合作，之前我哋有拍過古裝戲，講到最多對手戲，今次係第一次。其中我最難忘一場戲，係我個角色畀浩然鬧到冇得反駁，嗰場戲佢好MAN，英雄救美得嚟，有啲喜感又可以帶出兄弟間嘅矛盾。」

二人在開拍前專誠相約商討角色演繹，盡顯專業。

《黑金風暴》集查案、追捕、飛車、打戲於一身，鏡頭前幕幕精彩緊湊，兩位主角林峯、黃浩然鏡頭後卻父愛洋溢，不時大談育兒經。在拍攝期間榮升新手爸爸的林峯，自爆經常向黃浩然請教心得，期間林峯更慫恿已為兩子之父的黃浩然追多個囡，令黃浩然哭笑不得：「嘩，我唔好搞喇！你最好追番個，一囝一囡。」林峯聞言表示受落，更指：「承你貴言。」

峯、黃浩然鏡頭後卻父愛洋溢，不時大談育兒經。

提到今次劇集有不少動作場面，未知作為新手爸爸的林峯可有特別錫身？林峯表示沒有：「喺安全情況下，自己做到都自己做，好少用替身。」《黑金風暴》香港演員陣容鼎盛，包括：吳啟華、吳岱融、熊黛林、郭政鴻、李璨琛、麥長青、連詩雅、林韋辰、高鈞賢、趙慧珊等，就連林峯也表示這是首次在一套劇中遇見這麼多香港演員，而黃浩然則說：「有好多我好欣賞嘅演員，飾演我上司嘅吳啟華，今次終於可以同佢合作，依然係咁Nice、咁風度翩翩嘅前輩。」