專訪︱害怕一秒爆紅享受逐步成長　洪嘉豪：寧願同大家每步都喊

「喺我覺得自己好渺小時，你哋覺得我係你哋嘅唯一，好多謝你哋將心入面嘅主環光環擺咗喺我身上。」洪嘉豪邊抹眼淚、哭着唱出《主角光環》答謝台下每一位支持者、在音樂路上陪伴自己一步一步成長的工作伙伴。去年《我是現場》演唱會上的這一幕，深深地刻在「院友」（嘉豪粉絲名稱）的腦海中。

直到上月，嘉豪擔任張敬軒演唱會嘉賓，在紅館舞台唱出《主角光環》，但今次哭的卻是台下的「院友」和同事。他當時心想，「喊乜鬼，我做嘉賓咋喎，又冇講啲感性說話」，後來朋友跟他說，「原來我每一步都係佢哋同我一齊行，每一步大家都覺得好難得。」比起爆紅，洪嘉豪更享受一步一步成長，默默耕耘四年，他終於推出首張個人大碟《Learning Curve》，一張專輯兩隻碟共收錄15首歌，其中五首更親自包辦曲、詞、編、監、唱，過程辛苦嗎？他直認不諱，而最大的敵人就是簡單兩個字，「怕悶」。

撰文：陳芷穎

採訪：陳芷穎、鄺鈺瑩

攝影、短片：葉志明

剪接：陳芷穎



默默耕耘四年，嘉豪終於推出首張個人大碟《Learning Curve》，一張專輯兩隻碟共收錄15首歌，其中五首更親自包辦曲、詞、編、監、唱。（葉志明攝）

創作過程最怕悶 五首歌講述愛情不同階段

《Learning Curve》的兩隻碟分為「Experience」和「Experiment」，而「Experiment」中的五首作品就由嘉豪一手包辦曲、詞、編、監、唱。創作的過程要經常獨留在錄音室，對貪玩又怕悶的嘉豪來說，這個過程絕對能以痛苦來形容 。「譬如2-7，office hour返嚟做嘢，我做咗一個鐘或者9個字就會走咗出去同同事玩，後尾就揀夜晚佢哋收咗工，專注啲，痛苦係怕悶同孤獨啲。」歌曲的混音環節又是另一考驗，「Mixing唔係創作，曲、詞、編、唱都冇對錯……但mixing係有對錯，嗰一刀剪得唔靚就啪一聲，就係錯啦，所有嘢一定要啱晒，對我嚟講就好難。嗰度有幾千刀要剪，剪完返屋企聽聽下，有5刀又要返去剪過，仲要做5首，即係同一個過程做5次。」

過程辛苦卻堅持要做，他說洪嘉豪的音樂路上一定要有「由零到完成，講自己內心世界」的部份。由零到完成五首作品，嘉豪說歷時一年，現時推出的時間亦都剛剛好，「出咗道幾年，如果出道頭一、兩年就咁做就好似冇乜成長，一嚟就咁返唔到轉頭，呢個timing幾好，唔排除三年後或四年後做多次，唔同style。」親自創作的五首歌講述五個愛情階段，他坦承是真人真事，「係我其中一段感情嘅五個階段、五個狀態，當然過咗去好耐啦，唔使追問。五個好多人都有機會經歷過嘅moment，譬如鬧交、鬧完交又話要好番，好番完又點呀。如果你失戀，總有一首中到你，我夠膽講肯定。」

《Learning Curve》的兩隻碟分為「Experience」和「Experiment」，而「Experiment」中的五首作品就由嘉豪一手包辦曲、詞、編、監、唱。（IG/ @warnermusichk）

比起爆紅更享受一步一步成長 「我寧願同大家每一步都喊」

大碟名為《Learning Curve》，至於嘉豪的學習曲線，他形容是一步一步慢慢行。「Learning curve有分兩種，一種係0到90用三個月時間，之後用餘下人生做埋10。我就係一步一步嚟嗰種，但我係enjoy，坦白問我，如果一嘢去到90，我真係承受唔到，我會驚。」他重提當晚專輯在音樂平台上架的頭一小時，歌曲進佔了排行榜的第一至第六位，當時的他呆了不懂反應，「我行出廳我阿媽問我，做咩呀？唔舒服呀？我話做咩事呀？佢問我做咩面青青，隻耳又紅，我話我有啲慌呀，未見過咁。我驚突然好多人攻擊，我驚我畢生嘅運氣就用咗喺呢一個鐘頭度，所以我寧願將啲運慢慢用。」他滿足表示一小時已經很開心，而這一切都是身邊的同事以及「院友」一步一步陪着他達成。

嘉豪上月擔任軒公演唱會嘉賓時，將《主角光環》帶上紅館舞台，事後他知道台下的同事和「院友」哭了，當時他心想，「喊乜鬼，我做嘉賓咋喎，又冇講啲感性說話，我講感性說話好勁。」後來朋友跟他說，「原來我每一步，佢哋都係同我一齊行，係我嘅fans、同事、同我做音樂嘅人，所有人一齊行，所有人都想我好。見到一步一步，今次麥花臣，下次可唔可以大少少呢？突然將《主角光環》帶到上紅館，每一步大家都覺得好難得，我好難先行到一步，大家一齊行時會好開心，覺得每做一樣嘢都冇後悔。我寧願同大家每一步都喊，我都唔想90年後，大家都話叻仔、笑，我唔使笑，我想喊呀。」

大碟名為《Learning Curve》，至於嘉豪的學習曲線，他形容是一步一步慢慢行。（葉志明攝）

曾覺得樂壇不需要自己 歌曲貼地找到定位

音樂路上的成績、大眾的認同以至粉絲的數量，嘉豪都是一點一點慢慢累積，出道數年有想過放棄嗎？他坦承有，2019至2020年情況較為嚴重，「我覺得OK呀有啲歌，但啲人又唔係好喜歡，有啲人又會覺得，唉，算啦。都係嗰幾個comment，樣又普通、把聲又普通、作曲又唔係特別叻，唱歌又黐脷筋。好似大家都唔係好需要我，樂壇好似根本唔需要我嘅存在。」

但當嘉豪諗深一層，又發現好像有一班人需要自己，而行內的音樂朋友亦跟他說，他找到一個很好的定位，就是跟大家很相似，「頭先講嘅嘢，普通樣、普通聲，我哋有邊個唔係普通？其實有好多人都咁諗，你如果聽我嘅歌、了解我個人，我相信係會搵到自己同埋有更大力量……就算首歌講緊我自己，原來好多人都代入到，但原來唔係好多歌手都做到，因為佢哋嘅歌可能冇我咁貼地，佢哋好有內涵，我就冇乜內涵啦。我感情嘅表達，係有人會明，亦都有人被感染到。」

出道四年，嘉豪坦承有想過放棄，不過又發現好像有一班人需要自己。（葉志明攝）

前經理人媽媽不贊成入行 「好成功嘅明星，最後都係唔開心」

嘉豪媽媽曾任經理人多年，亦相當了解娛樂圈的運作，但嘉豪卻從未跟媽媽分享事業上遇到的挫折，「佢會擔心我，佢擔心就會死撐，有啲咩事又唔出聲。而家已經冇咗，自從我將家用提升到好高之後，佢喺屋企好開朗。我諗我比好多人畀嘅家用都多，佢可以唔做嘢都買到餸，唔好講會發達但買到餸……對阿媽嚟講，唔係真係要嗰嚿錢，係佢知道唔使擔心個仔。」

正正因為媽媽在娛樂圈打滾多年，亦深深明白這個圈子的生態，當初她是不贊成嘉豪入行，「佢支持我入行，佢支持個仔，但唔贊成入行。唔贊成嘅原因係佢見證到好多人成功，或者唔成功，其實到最後都係唔開心。佢當初講過呢句說話令我好深刻，佢話，我見過好成功嘅明星，但佢唔開心，就叫我諗清楚。」至於對兒子的叮囑，嘉豪笑言媽媽會提醒他出席品牌活動時，要多提客戶的名稱，「牌子活動跟住做訪問，佢會同我講，你癲還癲，人哋問你母親節會唔會送禮物畀阿媽，你梗係講人哋珠寶牌子，你都唔識𠱁啲客開心。但佢都係講笑，因為佢而家俾我感染咗，佢而家都癲癲得得，我哋屋企運作正常唔到。」

正正因為媽媽在娛樂圈打滾多年，亦深深明白這個圈子的生態，當初她是不贊成嘉豪入行。（葉志明攝）

來到訪問尾聲，嘉豪正經mode感謝公司給予機會、不離不棄，更揚言要請同事打邊爐，「我講過我出碟會請佢哋打邊爐，計計條數其實有少少驚，可能要過萬。」鏡頭後的華納高層提醒，「呢個一定要出，佢話會請打邊爐！」會請埋公司藝人嗎？嘉豪秒速回應，「隻碟入面有份為我努力嘅，即係高層有諗宣傳，但係陳蕾，其實佢喺隻碟上面冇為我做過任何嘢，陳蕾除咗我唔開心會傾訴番，呢隻碟上面未必有幫過我。（記者：你個人唔可以咁計數）請埋你啦，陳蕾。」欲知後事如何，就要留待院長親自分解，《01娛樂》IG有加長版專訪片段，院友們千祈唔好錯過！



HAIR：Haysses Ip @ HAiR

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