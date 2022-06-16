十八年後的終極告白2.0｜尹詩沛問米戲太驚嚇遭刪減　淚崩爆演技

無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》已播出了兩星期，踏入第三周的劇集逐漸緊張刺激，何大勇（曹永廉飾）身份終極曝光，原來阿廉是被Queenie（譚凱琪飾）撞死的大肚婆老公，問米婆鄧燕霞（尹詩沛飾）只是大勇愛的替身。大勇為了替死去太太報仇而走火入魔，連環禁錮了假老婆燕霞，及患有自閉症的周明光（林子超飾），明光更被他嚴刑逼供致死，相當瘋狂。另邊廂，Kammy（阮兒飾）被揭發遭人殺害，由於大勇曾經拷問阮兒，兇案現場亦留有大勇指紋；正當矛頭直指大勇時，大勇卻被發現身亡，再度引爆新一輪疑團……

曹永廉真正身份曝光。

飾演鄧燕霞的尹詩沛（Nicole）在劇中表現亮眼，獲得不少網民的好評。昨晚一開場、Nicole接近4分鐘的含淚驚慌版終極告白可說是演技大爆發，Nicole全程口震震地交代假扮人妻的來龍去脈，回憶片段中的Nicole貪財、為食又懶惰，但在病床上回首過去的Nicole不但勁掙扎兼慌張，更一度崩潰爆眼淚，完全將內心深層的恐懼演繹到位。網民留言讚她：「尹詩沛演技真係一流」、「尹詩沛幾好戲，七情上面」、「佢真係演技好，每個角色都好有心機做」、「Feel到尹詩沛係鍾意做戲」、「非常好戲，繼續努力，期待你做女主角」。

Nicole表現出色。

Nicole在《十八年後》第一輯飾演霸氣豬肉婆時，演出已獲讚有層次，今輯搖身一變成市儈問米婆，網民同樣受落。為演好問米婆，Nicole受訪時透露事前做足準備，更參考了前輩例如羅蘭及謝雪心等扮演問米婆的作品。她表示由於問米戲拍攝太過逼真，最終製作組忍痛刪減，Nicole說：「其實拍晒成個問米儀式，但出嚟效果太過驚嚇，經過商量之後決定刪減咗少少，唔想嚇親觀眾！」提到對手阿廉角色設定十分瘋狂，Nicole在劇中更會被阿廉虐打，對此Nicole指二人拍攝相關場口前已排好所有動作，她說：「所以好安全完全冇整親，同埋我發覺自己原來累積咗好多畀人打嘅經驗！」Nicole於兩輯《十八年後》均有不少發揮空間，她坦言兩個角色都喜歡：「豬肉婆就較多情緒可以發揮，而問米婆就比較好玩啲！」

Nicole之前演過的豬肉婆。

Nicole獲網民讚賞。

除了Nicole大放異彩，飾演Angus的譚俊彥及飾演Jason的陳山聰同場鬥戲亦十分精彩。隨着大勇復仇者身份曝光，Angus及Jason齊齊接受警方調查，兩人更在警局門外爆衝突，Jason矢口否認撞死大肚婆，並將所有罪名推落Queenie身上，Angus聞言即寸爆其厚面皮，更放狠話兼以鄙視表情反擊：「我依家明白點解Joyce冇咗個BB，呢啲叫報應！」譚俊彥、陳山聰在這戲場單是眼神PK已是火藥味十足、兼叫人看得血脈沸騰。而同樣在復仇者之路全速前進的趙希洛，在色誘Angus反擊老公Jason場口的凌厲「怨毒」眼神，加上因傷心欲絕而引發的空洞感，看得觀眾大嘆毛管戙，難怪網民經常留言大讚劇中演員演技個個都咁出色。