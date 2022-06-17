為何是吳秀才︱小鮮肉裴仁爀激似多位男神　李鎮赫克服惡疾走花路

「愛情劇女王」徐玄振首度飾演黑化惡女、攜手黃寅燁主演的Viu Original原創愛情韓劇《為何是吳秀才？》首周收視報捷，不但榮登同時段劇集收視冠軍，更被視為本季最令人期待的韓劇之一！以大學法學系為背景的《為何是吳秀才？》除了主打「人生逆襲」的故事，也打正旗號輸出大量小鮮肉，當中以「律師樓富二代」崔允尚（裴仁爀飾）和「前偶像練習生」南春風（李鎮赫飾）最為搶眼，兩位年輕演員更是近年冒起的新生代男神，前途無可限量。

Viu Original原創愛情韓劇《為何是吳秀才？》逢星期五、六晚上在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。

《為何是吳秀才？》三位法學系學生：（左起）李鎮赫、裴仁爀、黃寅燁。（李鎮赫Instagram圖片）

現年24歲的裴仁爀在2019年透過微電影出道，去年憑藉《我的室友是九尾狐》學長角色成功打開知名度，此後更被廣大網友發現撞樣Highlight尹斗俊、南柱赫，甚至「男神天花板」孔劉，可見高顏值深入民心。除了透過演技征服觀眾，他也熱衷經營社交平台，日常穿搭更被封為新一代「BFable」代表，男士必學！

提到首度合作徐玄振，裴仁爀自言心情激動緊張，為了展現「富二代」衣食無憂的形象，他還特地增重八公斤（約18磅），非常敬業！曾被封為「萬年男二」的他近日亦宣布夥拍《The Penthouse》女星韓智賢首度擔正青春校園劇集《Cheer Up》，讓劇迷興奮不已。

至於劇中飾演前偶像練習生的李鎮赫，可謂人生如戲。年前他憑選秀節目大翻紅，隨即登上韓國NAVER「實時熱搜」第一位，更因而獲得廣告商青睞，接連斬獲化妝品、服裝等十個以上廣告代言，人氣爆燈！

不過李鎮赫出道前也經歷了不少辛酸，過去他亮相《黃金漁場》透露中學階段曾被人霸凌，還因為患有先天性心臟病而在出生時接受手術：「我從出生就有（心臟瓣膜功能不正常），唯一一次因為它（疾病）感到障礙，就是成為練習生的時候，我的體力跟不上其他學員，當時也曾經考慮是不是要放棄夢想。」然而身體並沒有為李鎮赫帶來限制，他反而加倍練習，最終更成功出道，就連主診醫生也感到相當驚訝！他亦透露為了不加重心臟負擔，養成不抽煙、不喝酒、不飲用含咖啡因飲品的習慣，平日也只會透過享受美食來減壓，堪稱「Kpop界乖寶寶」。