KB搞經理人公司專捧「紋身妹」　三大美女靚樣更勝COLLAR？

娛樂圈近年不斷出現新人，除了MIRROR、COLLAR和P1X3L，其實還有「潛力股」，當中包括KB（Kevin Boy，李健宏）旗下公司THE BADDIES FACTORY的Pete（仲佳佳）、中泰混血兒琪琪（KiKi）、《玩X爆香港地》的穎琳（劉穎琳）、曾經參加過《全民造星IV》的東東（郭東彩）以及其男友焯嵐（陳焯嵐），他們各有特色，例如Pete便是一名大學生，正在修讀體育學系，更是團隊中少數不是身上佈滿紋身的朋友仔，而東東和焯嵐則是一對「板仔俠侶」。

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適逢THE BADDIES FACTORY成立滿一周年，KB亦有在IG分享感受，他坦言當初是希望這班看起來似壞人，但事實上既品性純良又充滿潛力的年青人，可以及早有機會做到自己喜歡做的事：「而家呢個世代真係唔係淨係得讀書一條路（各路家長唔好打面），放手比佢發展佢哋真心鍾意做嘅嘢，反而驚喜無限！」他又直言不用公司能夠賺大錢，只希望一班「小壞人」發展可以愈來愈暢順：「最緊要一家人繼續齊齊整整、平平安安、開開心心、癲癲喪喪。」