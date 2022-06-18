冥冥之中．專訪︱李天翔退出「姦人」行列　自爆污辱唐詩詠最難忘

李天翔在ViuTV劇集《冥冥之中》中飾演「志強」一角，劇中的他用盡方法令情人梁又仟（Crystal）避過「人口控制公司」追殺，更寧願她另嫁他人，可惜道高一尺魔高一丈，女方還是被執行任務的劉心悠槍殺，怒不可遏的他便找公司話事人郭羨妮報復，用情至深。咦，角色如此「乾淨」？「御用強姦犯」今次不用「侵犯」其他女星？李天翔接受《香港01》專訪時便邊笑邊說：「真係冇呀，今次強姦自己就有份，哈哈！」

李天翔日前接受《香港01》專訪，大談拍攝ViuTV劇集《冥冥之中》時的感受，以及之前效力TVB的經歷。（葉志明攝）

李天翔，1995年年尾經無綫（TVB）藝訓班入行，由兒童組「認字特警」做到變戲劇組「御用強姦犯」，直至拍完《解決師》後，於2019年正式離巢，與TVB結束賓主關係。首拍ViuTV劇集，李天翔直言感覺截然不同：「起碼呢度有得瞓覺先，TVB你都知道所有嘢都好趕，ViuTV呢邊，我拍嘅時間一日裏面就真係安排到足夠嘅休息時間畀演員。如果唔夠精神，就等於帶個殼返工，更何況我哋做演員要用感情，真係要發揮到，冇精神真係幾大件事。」

黑白照的李天翔更加有型：

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談到李天翔在《冥冥之中》角色不是反派，終於不用再履行「御用強姦犯」的職務，記者問為何之前經常接拍類似角色，他坦言是一個「商業決定」：「老細知個員工擅長啲咩，就會繼續畀佢做，要再諗搵其他人做會好麻煩，因為拍劇係好趕急，唔似拍戲咁可以用一年時間準備。」他指起初的確會感到尷尬，但拍多幾次便會變成「熟手技工」：「最緊要係同個對手溝通咗先，傾好晒，係咁做就只會係咁做，講好咗會摸邊度，拍就會摸番邊度，有身體接觸嘅戲係要好準確，唔可以加唔可以減。我覺得呢個係一個演員嘅操守嚟，同埋係畀對方一個信任。」

李天翔分享拍強姦戲準備過程：「作為演員我哋係有份去構思，佢三角形（劇本上的動作提示）寫呢個動作，就只係寫出嚟，要靠演員去創作，通常我哋就係同導演坐埋一齊，傾下個動作要點做，咁樣得唔得，你得就得，唔得你想點樣改，要傾得好清楚。」（葉志明攝）

問到最深刻的強姦戲，李天翔答謂：「《金石良緣》囉，因為我喺嗰套裏面一次過搞三個女仔，鍾嘉欣、姚子羚同埋朱慧敏。（都幾Chur！）都係呀，一套劇裏面要搞三個喎，你要記住呢套劇唔係三級片嚟。」他又指《鐵馬尋橋》亦同樣難忘：「同唐詩詠嗰場，點解深刻，唔係啲咩動作深刻，係好辛苦呀！嗰場係外景，講我喺山度，我追佢，我又着住西裝，又要追又要托又要盛，好辛苦，好辛苦，真係唔會唔記得。」記者笑指不少觀眾一直以為他「艷福無邊」，他即說：「拍嘢背後有幾辛苦觀眾唔知，睇就以為我好開心！」

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在《冥冥之中》裏面，李天翔是一個不折不招的深情男，現實中，他亦是一名愛妻號，他2017年與拍拖多年的圈外女友譚寶怡（Bobo）拉埋天窗，當時便有報道指她非常有米，「其實都係記者Check到我先知，我雖然係成日演好高騖遠嘅角色，但係我同一個人一齊，我係唔會查咗佢家宅先。」因為太太銀彈充足所以能夠果斷地離開TVB？他坦言抱有離巢這個想法已經有好幾年：「離開係關太太事，但係唔關財政事，係佢睇到一樣嘢係，如果我再過多幾年至有走嘅決定，你年紀大，你出到嚟人哋未必用你，要試就早啲試。」

李天翔透露離開TVB時，月薪只有兩萬元左右：「呢一行真係天時地利人和，託賴嘅係我行到呢一刻，起碼出咗嚟都有個名先，雖然係未有利，我真係後悔入行，因為我入行廿幾三十年，如果呢三十年我喺出面是但做一份工，如果我唔轉工的話，我諗我職位同價錢都應該唔錯。」（葉志明攝）

太太是李天翔的強力後盾，問有否常常做浪漫事冧對方，他笑指最浪漫已經是求婚：「當時大家係傾好咗結婚，佢都知我工作忙，所以冇要求過我要做啲有儀式感嘅嘢，嗰時我咁啱拍緊《果欄中的江湖大嫂》，跟住啲通告時間又好遲先畀到你，可能係今日先畀聽日通告你，但係我就係過唔到自己，我本身係打算8號求婚，定Book定場，叫定晒朋友嚟，等畀太太一個驚喜，而我係去到6號好夜先確定到我8號OK，卒之就好匆忙咁搞咗個求婚，10號就簽字喇。」問與太太結婚多年的他會否考慮生B，他說：「暫時冇呢個想法，我唔敢講聽日都係咁諗，因為身邊真係有朋友，十幾年都話唔要，之後就話有咗，仲要唔係意外，係話想要，嗰一刻開始我就唔敢肯定喇。」

李天翔與圈外太太結婚多年，以養寵物代表養「人仔」。（Instagram/@litincheung）

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