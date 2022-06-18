了不起舞社︱王君馨殺入準決賽　旗袍Look索到爆變微博熱門

王君馨（Grace）在內地參與的舞蹈真人騷比賽節目《了不起舞社》正如火如荼的進行拍攝，轉眼間，今天（18/6）晚上便會播放準決賽。Grace傾盡全力，過五關斬六將，也成功晉身成為其中一位準決賽的舞社成員。在首輪公演晉升時，蘇有朋更特別點名頒發最佳飛躍獎給Grace！

王君馨殺入《了不起舞社》準決賽。

王君馨在二輪公演的時候，和主理人王霏霏及隊員一起身穿旗袍，以百老匯式的舞蹈來演繹經典粵語歌《我和春天有個約會》。Grace更因為完美展示旗袍造型，升呢與王霏霏並列微博熱門話題——「王霏霏王君馨旗袍組專業發言人」！而在突圍賽的公演，Grace組成五人隊，演繹「木蘭」一曲，以超型格舞蹈來炸爆舞台，全對更獲得第一位高分，全晉升準決賽！Grace在Solo的部份更加入功夫元素，大曬踢腿功底，不但獲得全場高呼讚賞，兩位主理人李永欽TEN及贊多更特別點名大讚看到她的舞蹈從第一集開始到現在的成長和進步！Grace小時候，看《花木蘭》動畫，便愛上這個故事，所以在舞台上也表示十分開心能夠用舞蹈演出這個經典！她在表演後分享感受時，也和大眾公開自己在這個參賽過程，曾經感到非常迷失，之前未能完全把握如何去演繹各個舞台，但從中漸漸領悟到自己必須做一個尊重自己的人，所以更努力在短時間內，強迫自己的舞藝能夠追上一起晉升的專業舞者！

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今晚上8時（6月18日星期六）就會播放「了不起舞社」準決賽，除了社長蘇有朋和四位主理人之外，更加入特別嘉賓，有份參與這一屆乘風破浪的吳莫愁。現場觀眾，就是超人氣節目《這就是街舞》的舞者，全面提升節目的吸引力，根據預告，王君馨需要在準決賽Battle，優勝的話才能晉升參與總決賽！