獅子山下的故事｜熊黛林唔做Mean精改發姣：由朝姣到晚好嘥Energy

為慶祝香港回歸25周年的獻禮劇《獅子山下的故事》開播後大受歡迎，而劇集亦即將在香港開電視播出，今（18日）就在會展中心舉行開播儀式，劇中不少演員亦有出席，場面非常盛大。

而在劇中飾演田思思一角的熊黛林（Lynn）在接受訪問的時候表示，她飾演的角色是一位靠男人的角色，不過在經歷金融風暴、沙士後，她則學識自己工作照顧自己，從而慢慢成長。被問道在劇中會不會多出現反白眼、看人不起等的臉色，Lynn就表示：「今次唔會啦！今次係要發姣嗰啲，真係好辛苦，由朝姣到晚好嘥Energy 。」

熊黛林靚靚出席開播儀式。（胡凱欣攝）

而在劇中Lynn同李治廷的對手較多，被問道有沒有對李治廷發姣，她就笑言：「我係對佢老細，我金主。」而講到在拍劇時的難忘事，她則對與李治廷的親吻戲相當難忘：「第一日開工同李治廷，有啲原因我要錫佢塊面，呢啲係要排戲，所以次次一cut機，我就要錫多一啖，十幾廿啖因為唔同機位，我都真係唔好意思。第一次見到人就要錫咁多啖。」

在劇中與男性有如此多親密戲，Lynn亦不怕老公會吃醋：「呢啲OK啦！佢唔會見到嘅。」相當搞笑。而眼見Lynn在2022年推出多部劇集，被問道是不是會多拍劇或到內地工作，她就表示：「會多啲返內地工作，始終佢哋（女兒）大嗰咗，易湊，唔使咁擔心，相對會好好多。」