獅子山下的故事｜準影后劉雅瑟對奪獎有信心 最大對手是評委老師

藝人周家怡、許靖韻同入圍本屆金像獎「最佳女主角」的劉雅瑟今（18日）出席位於會展中心舉行的獻禮劇《獅子山下的故事》開播儀式。身為準影后，劉雅瑟在接受訪問時表示面對多位強勁對手，自己都冇有怕有信心，不過自己的最終命運都是落在評委手上。

《第四十屆香港電影金像獎》頒獎典禮將於下月17日舉行，而憑電影《智齒》飾演毒癮少女入圍「最佳女主角」的劉雅瑟則與鞏俐、吳君如、王丹妮同周秀娜爭奪影后寶座，被問道對於奪獎有沒有信心，她就表示：「信心是有的，但是我都覺得其他演員做得很好。不過我好感謝香港朋友幫我投票。（覺得最大的競爭對手是誰？）我覺得我最大的對手是給我投票的觀眾朋友，是那些評委老師們，因為我的命運還是撑握在他們的手裡。」

劉雅瑟對奪獎有信心。（胡凱欣攝）

而講到《獅子山下的故事》有許多香港情懷在裡，如茶餐廳文化等，問道看完花絮片感想如何，周家怡表示：「情懷都喺呢度大，好鍾意香港，希望繼續好落去。」而在旁的許靖韻則揚言：「我係土生土長香港人，我自己對於佢哋岩岩講嘅茶餐廳情非常有情懷。我鍾意食沙嗲牛麵，西多士，基本上日日都飲凍奶茶，凍檸茶，走唔甩。」而劉雅瑟則喜歡吃茶餐廳的菠蘿油同奶茶。

(左)周家怡、劉雅瑟、許靖韻靚靚出席開播儀式。（胡凱欣攝）

周家怡希望香港繼續好落去。（胡凱欣攝）