愛回家｜群姐許思敏擺脫特約演員身份　正式簽TVB：開心得到認同

無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》中有多個角色成功入屋，當中飾演接龍集團清潔姐姐群姐的許思敏，深受觀眾及網民喜愛，每次出場都為大家送上驚喜，更曾獲網民選為《開心速遞》女神第一位！其實許思敏之前一直以特約演員身份參演劇集，但最近她就正式與TVB簽約，成為旗下基本合約藝人，更首度登上TVB官網藝人頁面！



在《愛．回家之開心速遞》中飾演接龍集團清潔姐姐群姐的許思敏，深受觀眾及網民喜愛。（影片截圖）

許思敏已經正式與TVB簽約，成為旗下基本合約藝人，更首度登上TVB官網藝人頁面！（TVB）

從事演藝事業超過30年的許思敏曾參演多部電影及劇集，首部電影就是1988年的《雞同鴨講》，其後更曾參演三級片《人肉叉燒包》及《屯門色魔》三級片。過往多以媽媽、闊太以及師奶等角色出現的許思敏，近年憑群姐一角迅速入屋，單單是她的名字「伊莎貝拉．群姐」已經相當爆笑，她亦因而大受歡迎。不過原來最初飾演這個角色時，許思敏的名字並沒有出現在片尾演員表，令她感到失望，但隨着角色日漸受歡迎，戲份愈來愈多，更成為《開心速遞》單元女主角，一連兩集與歐陽震華一起歷盡三世情緣！

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由最初做臨時演員，到如今正式簽約，許思敏在接受《香港01》訪問時表示：「我當然開心啦，得到認同吖嘛，其實都係接通告，拍劇開工，唔太大分別，不過我諗安排工作方面、行政上可能會方便啲，除咗拍攝《開心速遞》之外，同埋喺《鄰住買》節目入面同路芙一齊做主持。（係咪機會比起之前多咗？）啱啱簽，暫時仲未知會否多啲機會。」

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