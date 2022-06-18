獅子山下的故事｜陳家樂冇時間傾婚禮細節：工作排到年尾

為慶祝香港回歸25周年的獻禮劇《獅子山下的故事》今（18日）在會展中心舉行開播儀式，劇中不少演員亦有出席，其中準人夫陳家樂成為焦點所在。

連詩雅近期連拍兩劇。

在劇中陳家樂飾演羅梓良一角，是一位從事教育工作的老師，在接受訪問時問道角色有什麼挑戰，他就表示：「挑戰係97年全家人諗住移民嘅時候，我就係決定留喺香港，用我嘅老師身份去教育下一代。」而陳家樂自身甚具書生氣質，與角色貼切，演技讓不少網友激讚。

陳家樂求婚後首出席公開活動。（胡凱欣攝）

而有份參演的洪卓立則飾演小龍一角，因為特別原因而在茶餐廳幫手，問道在茶餐廳工作有什麼困難之處，他表示：「我就還好，拍嘢時候遞吓嘢，唔使去沖嘢、煮嘢，都ok嘅！」

另外，今日是陳家樂宣布同女朋友連詩雅求婚成功後首見傳媒，被問道求婚成功現時心情如何？他表示：「其實我好開心，因為有好多人都祝福我哋。本來其實一路唔想咁快俾人知，因為真係想處理好曬依家啲工作，跟住傾好啲如何去舉辦呢個婚禮大概知道嘅方向先公佈。」

洪卓立目前未有想結婚打算。（胡凱欣攝）

而正正因為這件事被公佈後，陳家樂亦揚言沒有壓力了：「呢件事公開咗之後都冇咗個壓力，你知道守住一個秘密好辛苦。（可唔可以講吓求婚細節？）呢啲留低俾我哋兩個，唔想講太多。」強調好多細節方面的事，是屬於他們二人的回憶。再追問道幾時會擺酒？他表示：「完全未去計劃，因為好多原因令我哋唔知點去計劃，大家各有各忙近派，可能7月時候本來有個空檔期，但依家突然有機會去內地工作，所以未坐定定2個甚至屋企人去詳細討論，咁到時候有消息會同大家講。（今年定係出年擺？）一定唔會係今年，因為暫時工作排到年尾。」

二人未家婚期 。

而近日有報導指連詩雅己搬入陳家樂住宅，準備學習做陳太太。對此他表示：「佢好有愛心，因為我自己有養小動物，近排真係2套電影一齊拍，好忙，佢好有愛心上嚟照顧我啲小動物。」看來連詩雅的愛心性格甚得陳家樂歡心。而即將來到的父親節，陳家樂揚言因為要拍劇，所以未能同父親慶祝。

洪卓立的爸爸相當滿意女朋友。（胡凱欣攝）

眼見陳家樂即將成家立室，洪卓立都替他感到開心，被問道有沒有想婚？他則表示：「冇咁快去做呢件事，工作先。」而有報導指他的女朋友劉沛蘅己見男方家長，問道爸爸覺得女朋友如何，他表示：「覺得佢好乖，成日笑好得意。（己被家人認可？）ok嘅！冇咩反對。」