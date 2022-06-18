獅子山下的故事｜胡杏兒喊戲演得出色獲讚：睇劇本已經忍唔住喊

為慶祝香港回歸25周年的獻禮劇《獅子山下的故事》今（18日）在會展中心舉行開播儀式，劇中不少演員亦有出席，而女主角胡杏兒雖然未能親身出席，不過亦透過視像的方式來支持是次活動。

在劇中胡杏兒將由18歲演到65歲，對於演梁歡這個角色跨越多個時代，她透過視像訪問時表示：「又過癮又難，首先後生時真係好後生，我唔係好後生啦，都有啲效果可以幫到手嘅！30至40幾我依家呢個年紀戲會多啲，去到年紀比較大嗰度有啲挑戰，希望觀眾睇上去都話呢個角色真係有一個慢慢嘅成長。」而在劇中胡杏兒與許多小朋友一起演戲，她就大讚大家演得非常好，事關小演員都係經過篩選的。

胡杏兒認為演老年的梁歡是有挑戰。

講到有一幕因為老公李高山（譚耀文飾）因意外離世，胡杏兒哭戲張力強勁，令到不少網友看完後都大為心痛。問道演完這場戲心情是不是久久未能平伏，她就揚言：「其實我睇劇本嗰時已經忍唔住喊。首先我要好多謝譚哥，的而且確佢嘅戲份唔多，但佢呢個角色非常之重要。」強調是譚耀文的角色人物帶出了獅子山下的精神。

被追問到希不希望這部劇集成為自己代表作之一時，她表示：「我好希望觀眾話呢部戲係我嘅代表作。」而身在現場的編劇陳寶華則給予胡杏兒肯定：「我覺得你已經做到。其實我之前冇同胡杏兒合作，我係因為睇完《演員請就位》之後，我被佢感動，同期李國立監製想搵梁歡呢個人時，我哋就極力爭取胡杏兒，好開心我工作史上有胡杏兒呢個名。」而監製李國立亦揚言梁歡一角是為胡杏兒度身訂造。

《獅子山下的故事》將於香港開電視播放。

目前身在內地的胡杏兒工作忙到不可開交，問道何時回港，她揚言暫時8月份，而即將到來的父親節她亦未能同老公李承德一起度過，不過老公是非常支持她的演藝工作。