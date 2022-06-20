黃一山揭張曼玉拍《新紮師兄》瘀事　被攝影師鬧佢蠢從此發奮

藝人黃一山多年前已移居內地，並專注在內地發展，他亦在抖音平台上相當活躍，曾在香港電影圈工作的他，早前拍片提及影后張曼玉的趣事和大讚她為人有個性，喜歡我行我素。



黃一山大爆張曼玉的一件「瘀事」。（抖音截圖）

黃一山先說︰「而家好多年青女演員，好多個樣我都認唔到，因為個個塊面都係尖尖咁，但係我哋嗰個年代嘅女演員，肯定到而家你哋都記得。」他舉例有林青霞、鍾楚紅、張曼玉和王祖賢等等，每個人的樣子都很有個人特色。他講起張曼玉，他指她是在外國長大，「張曼玉個人就係外國人個性格，我行我素，但係個人完全冇架子嘅，係好好㗎。其實大家留意下張曼玉個樣，眼耳口鼻如果分開嚟，係唔靚㗎，但係一合埋呢，就好靚！」

張曼玉近年過著神隱生活，甚少公開露面。（視覺中國）

黃一山表示張曼玉多次得到影后的殊榮，演技是獲得肯定的，但原來當年她有一件「好瘀」的趣事，黃一山表示自己當年做《娛樂新聞眼》的主持，要訪問張曼玉，當時的攝影師叫「肥佬華」，肥佬華面色一路好凝重，黃一山就問他為什麼那麼怕，張曼玉很好人的，黃一山說︰「點知見到張曼玉之後，佢第一時間唔係同我打招呼，就係叫『肥佬華』，我哋望一望肥佬華，點解張曼玉咁大反應呢？張曼玉亦都唔怕講返自己啲瘀事出嚟，張曼玉話當年拍TVB嗰部《新紮師兄》，即係有梁朝偉嗰部，張曼玉話『嗰時我唔識演戲，就係呢個肥佬華，話我唔識演戲，話我stupid，從此我就發奮，我就記住呢句說話，我就好好去演戲』。」

黃一山表示聽過張曼玉唱歌走音。（抖音截圖）

黃一山又指︰「張曼玉真係咁樣！將自己當年嘅瘀事攞出嚟同我哋講！」張曼玉一邊講，肥佬華一邊滴汗，而當時張曼玉已是國際級的影后，肥佬華仍在電視台做攝影師，「但係張曼玉講出嚟完全係開心㗎，講笑嘅樣，可想而知佢係一個咁直嘅人！」黃一山當時做完訪問就問肥佬華為什麼這樣大膽話張曼玉，他表示當年張曼玉拍《新紮師兄》時真的是不懂演戲，「講畀佢聽唔明，成日要NG」，黃一山透露電視台的攝影師好惡，不斷NG就會給面色你看，肥佬華直接開聲罵張曼玉「嘥大家時間」。

張曼玉拍《新紮師兄》時，只有約19歲，非常年輕。（影片截圖）

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黃一山說︰「咁當然張曼玉係選港姐亞軍出身，選美出身，唔係入演員訓練班，唔識演戲當然好正常啦！但係就係因為肥佬華，可能係呢個激將法，先有張曼玉嘅今日，張曼玉除咗演技好之外，佢就挑戰自己，就走去唱歌，有一次我聽佢唱歌，真係走音！但係唔緊要，因為張曼玉就係一個咁可愛嘅人，佢就鍾意我行我素，反正我喜歡唱歌，我唔需要點樣睇你哋嘅反應，我樂在其中就得啦！我都好欣賞張曼玉，希望佢活得開心就得喇！」

其實張曼玉酷愛音樂，但她曾坦言自己沒有天分去發音，不過可以寫歌，做其他音樂範疇裏的事。她曾在節目中提及2014年的上海草莓音樂節，她以歌手身份出席，在台上唱《甜蜜蜜》走音，被不少觀眾批評，令沒有受過太大打擊的張曼玉連續哭了幾日，她笑言：「因為唱歌，我失去了很多朋友，電影的朋友完全不接受我，他們罵我，然後我可能用了一年才站起來說『沒事』。」言談期間，張曼玉一度哽咽，難掩淚水：「因為之前一年我會覺得不好意思出來見人。」不過那年過了之後，她變得強大，「為什麼你們幾句話，我就不許再玩這個遊戲，我覺得不公平，所以我還要玩下去，直到我說我不玩的哪天為止。」她堅定地說。