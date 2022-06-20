《尚食》張楠演出胡皇后獲讚　新劇《傳家》由吳謹言情敵變好姊妹

無綫熱播的內地劇《尚食》，由許凱和吳謹言主演，故事背景是明代尚食局，二人分別飾演皇太孫朱瞻基及小廚娘姚子衿，幾經波折終於有情人終成眷屬，不過在二人之間，還有一位太孫妃，由同樣是于正旗下的張楠演出，劇中對許凱的冷漠，甚至不肯同床侍寢，張楠演出入木三分，皆因二人確是分手情侶，真情流露，現時張楠在新劇《傳家》中，演出吳謹言的三妹，期待她的表現。

張楠在劇中抗拒跟許凱同床，被指是真情流露。（劇照）

張楠在新劇《傳家》中，演出秦嵐及吳謹言的三妹易鍾秀。（劇照）

由吳謹言主演的內地劇《尚食》，故事中朱瞻基在愛上姚子衿之前，其實已經有元配夫人，亦即是太孫妃胡善祥，她對皇太孫朱瞻基非常冷漠，甚至服藥裝病，拒絕跟丈夫同床侍寢，變相將丈夫推向姚子衿身邊，埋下未來被廢后的伏線。張楠的演出入型入格，除了因為她演技出色外，其實她跟許凱曾經是情侶，更雙雙加盟至于正旗下，不過二人分手後，于正仍安排二人多次合作拍劇，包括《鳳囚凰》、《烈火軍校》、《驪歌行》，以至熱播中的《尚食》，明顯是想製造話題，所以張楠對許凱表現冷漠抗拒，只是分手情侶的真實反應。現時張楠在新劇《傳家》中，演出秦嵐及吳謹言的三妹易鍾秀，比起《尚食》胡皇后多了一點精靈俏皮，相信能帶給觀眾一個與別不同的張楠。

+ 2

+ 1