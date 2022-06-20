日日媽媽聲｜張彥博曾對爸爸再婚反感　與96歲嫲嫲感情深厚

余安安、羅敏莊、陳凱琳主持的《日日媽媽聲》第二輯，第9集請來雨僑、章志文及張彥博擔任嘉賓。張彥博（Bob）於單親家庭長大，後來親生父母各自再另組家庭，Bob坦言當初對爸爸再婚確實有反感：「我諗單親家庭嘅小朋友，都會幻想父母會唔會喺番埋一齊，當時唔敢問佢哋，怕傷害到佢哋。後來到媽媽再婚，我都成長咗同埋有拍拖經驗，所以都體諒佢哋其實都需要個伴。」

張彥博（Bob）於單親家庭長大，後來親生父母各自再另組家庭，Bob坦言當初對爸爸再婚確實有反感。

張彥博續指與繼父繼母關係不錯，並很感激繼父幫忙照顧媽媽，讓他可以在娛樂圈全力拼搏。談到與家人最難忘的事，Bob透露是之前在內地參加歌唱比賽時，親生父母及繼父繼母一同現身為他打氣，他說：「真係好感動，睇番啲片見到佢哋企晒喺身，好忘我咁幫我打氣，呢個畫面一世人都唔會忘記！」

張彥博（Bob）之前在內地參加歌唱比賽時，親生父母及繼父繼母一同現身為他打氣，令他非常感動。

另張彥博與96歲嫲嫲感情同樣要好，5歲前由爺爺和嫲嫲湊大的他，笑言嫲嫲經常有睇電視捧他場。Bob大前年更邀請了嫲嫲為新歌拍攝MV，他說：「嗰時都係膽粗粗，因為要過好多長輩關，嫲嫲就好開心，即時話要做。其中一個Shot係我拖住佢行，諗番起細個時嫲嫲成日孭住我行，依家大個咗拖番住佢，仲可以喺自己MV出現番，真係好感動！」

張彥博與96歲嫲嫲感情要好。