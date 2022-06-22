港台電視31《盛裝》袁詠儀霸氣登場　拯救被欺凌女下屬觀眾激讚

港台電視31即將播出由袁詠儀、宋佳、宋祖兒主演的劇集《盛裝》，播映時間逢星期一至五晚上9時30分(6月28、29日晚上10時)，該劇講述時尚雜誌《盛裝》即將轉型之際，雜誌主編喬治突然意外身亡，空降主編蕭紅雪，跟副主編陳開怡關係白熱化，上演一幕職場生死鬥。

《國劇夜場：盛裝》

播映詳情：2022年6月28、29日晚上10時，6月30日開始晚上9時30分 港台電視31（逢星期一至五）

袁詠儀在劇中飾演雜誌主編蕭紅雪。（劇照）

港台電視播出的時尚職場劇《盛裝》，被譽為內地版《穿Prada的惡魔》，故事講述城中著名的時裝雜誌《盛裝》，總編輯喬治跳樓身亡，宋佳飾演的副主編陳開怡，一直主理雜誌事務，野心勃勃，但在以為自己有機會升職時，卻突然空降了袁詠儀飾演的蕭紅雪，由她出任主編一職，二人明爭暗鬥，互不相讓，而職場新鮮人李娜(宋祖兒飾)，新加入雜誌社，夾在公司兩大勢力之間，令她疲於奔命，之後更發現了原主編喬治之死，隱藏著公司即將易手的天大機密。

宋祖兒飾演李娜，是雜誌社的小白。（劇照）

該劇的靈魂人物，必定要數到袁詠儀，女強人形象深入民心，霸氣外露，強勢加盟「盛裝」後，雷厲風行的作風，令眾人對她心生畏懼。但其實她是外冷內熱的個性，在女下屬在飯局受到欺壓，穿上優雅旗袍的袁詠儀，闖進飯局以酒瓶敲向一名施虐男子，展現出不畏強權，為下屬抱打不平的霸氣一面，袁詠儀演來入木三分。但原來鏡頭外，袁詠儀跟拍戲時被扑頭的演員連說抱歉，馬上變得親切體貼，拍劇時的強勢只是劇情需要，可知袁詠儀的演技精湛，為劇集增添不少分數。

袁詠儀在劇中出動私伙包包，仿如手袋騷。（劇照）

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袁詠儀登場時，她穿著綠色晚裝，相當貴氣高雅，最大亮點在她手上的Hermès手袋，翡翠綠鱷魚皮Birkin向來罕見，炒價逾50萬元，網民更認為這個Birkin好大機會是靚靚的珍藏之一，袁詠儀「帶資進組」顯得十分專業，不少女觀眾更期待她的手袋騷，值得期待。