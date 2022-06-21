陳曉藉《夢華錄》翻紅網友建議同吳謹言合作　于正：不喜歡抽水

內地男星陳曉憑藉帥氣外形與精湛的演技圈粉無數，最近與劉亦菲合作的劇集《夢華錄》頻頻掀起熱話，三天兩頭登上微博熱搜，人氣高企。



劉亦菲與陳曉帶起劇集《夢華錄》。（劇照）

近日，有網友在于正微博下留言，表示想看陳曉與白鹿合作：「于老師，陳曉現在是古裝市場上的香餑餑，騰訊和愛奇藝S+全部在搶陳曉。」並建議于正安排白鹿、吳謹言與陳曉搭檔：「劉亦菲以前根本不會演戲，這次在《夢華錄》中被陳曉帶得演技驚人，陳曉可以帶動白鹿的。」而于正回覆該網友稱：「師傅領進門，修行看個人，陳曉有這樣的成就我非常開心，心裏也充滿了祝福，至於合作看緣分，我喜歡在逆境中幫助別人，不喜歡在別人最好的時候蹭他的熱度，謝謝！」

網友同于正都被鬧爆。（微博圖片）

不過，其他網友對於兩人的對話都大感不滿，質疑于正抽水：「如果這還不叫蹭，他能不能閉嘴」、「臉皮厚到這種程度也算可以了，站著就把熱度掙到了」、「陳曉是演得好，但什麼叫劉亦菲不會演戲」等，亦有陳曉粉絲解釋：「借機澄清一下，陳曉粉絲基本上全員反感前公司，早就解約了，壓根不會去跟他互動，嘴上說著不蹭熱度，特意回覆了這個挑事兒評論，無妄之災，陳曉粉絲跟女主家合作的很愉快，夢華錄是所有人的努力，別引戰挑撥。」

于正風評向來不好。（微博@于正）

陳曉曾是于正旗下藝人，通過與趙麗穎拍攝古裝劇《陸貞傳奇》彈起，算是被于正捧紅，但後來兩人關係破裂，有指于正曾在微博大罵陳曉忘恩負義，自從陳曉和陳妍希合作《神雕俠侶》因戲生情後，于正開始放棄陳曉，因為他不喜歡自己簽約的藝人發生或者公布戀情。不過還有圈內人爆料稱陳曉為人不夠圓滑，說話非常直接容易得罪人，可能也是兩人分道揚鑣的原因之一。

陳曉算是被于正捧紅。（VCG）

點擊下圖睇《夢華錄》劇照：