21克公寓｜殘奧代表陳浩源冇麻醉下截肢：不斷痛醒再痛暈

由小儀和C AllStar成員On仔（陳健安）主持的ViuTV節目《21克公寓》昨晚（20日）首播，第一集邀請到兩位東京殘奧港隊代表陳浩源和危家銓大講生死話題，分享當年瀕臨死亡邊緣的經歷。



兩位東京殘奧港隊代表陳浩源和危家銓擔任第一集嘉賓。（ViuTV影片截圖）

去年在東京殘奧摘銅牌的37歲港隊羽毛球輪椅運動員陳浩源，在節目中提到自己14年前在內地工作回香港途中遇上車禍後扭轉人生的經歷，他表示當時的他已即場暈倒，但因為消防員在沒有幫他麻醉的情況下為他截肢而不斷痛醒兼痛暈：「架車夾住咗我，掹唔到我出嚟，因為我會失血過多而死，所以（消防員）搶救嘅過程我係冇麻醉嘅，切嘅時候完全係冇麻醉，痛醒，醒完之後再暈，暈完之後又醒。」

陳浩源去年在東京殘奧摘銅牌。（資料圖片）

On仔聽到陳浩源無昏迷情況下接受截肢大感驚訝。（ViuTV影片截圖）

On仔聽完後超驚訝：「所以你嗰陣唔係完全昏迷？」小儀亦聽到皺晒眉頭：「連一針麻醉都冇？」陳浩源幽默笑言：「應該冇，因為（消防員）當時要即決定要掹出嚟定唔掹，如果唔掹（我）就會失血過多（而死），佢哋都唔係用手術刀，而係用開山鋸，即係劈樹嗰啲，德州殺人事件嗰啲！直到返香港成個手術完晒，我就喺ICU醒返！」

小儀聽到皺晒眉頭。（ViuTV影片截圖）

50歲的東京殘奧射箭代表危家銓亦有分享當年險魂斷鐵路的經歷，當年他只得27歲，在九龍塘地鐵站等車時突然有精神病病人從後把他推落路軌，列車收掣不及活生生把他的右腿輾斷：「嗰刻其實係冇任何嘅痛楚，因為太快，我嗰刻摸下自己，直到摸到我隻右腳，係冇嘅，係地下嚟。我第一個諗法係要搵番自己隻腳，唔知點解我當時咁冷靜，全清醒，直到入救傷車嘅一刻，先開始有痛楚。」他坦言上救護車之後開始覺得很累很想睡覺，但內心不斷為自己打氣：「真係好似電影咁，突然間見到好似人生嘅走馬燈咁，由細個開始一次過睇到晒！」

危家銓27歲時在九龍塘地鐵站等車時突然被人從後把他推落路軌，（ViuTV影片截圖）

兩人都表示自從意外發生後都曾經經歷過一段人生低潮，陳浩源憶述當時在醫院感到很迷惘而落下男兒淚：「好想喊，當夜晚嘅時候搵張大被冚過頭自己喺度喊，以為無人知，後尾啲護士熟咗同我講返『你喺度震點會唔知？』」他笑言在家人、太太和好友的幫助之下，終於成功走出陰霾。

危家銓樂觀面對人生。（香港殘奧協會提供）

危家銓則表示自己從來沒有想過會避開這個意外：「人嘅生命有好多選擇題，但有啲事情係你冇得選擇，一定會發生嘅。」陳浩源亦樂觀面對人生：「人生只係活一次，你有責任去令你嘅人生活得更有意義同精彩，你冇能力去決定件事發唔發生，所以你接住落嚟只能夠去接受。」

小儀和On仔見到兩位如此積極樂觀的人生態度大為感動，On仔亦分享指自己於C AllStar首奪新人獎時曾看到人生走馬燈：「嗰段路個腦閃過好多愛我或者我愛嘅人，回顧返好多唱歌嘅片段。發現原來呢啲人就係生命中最重要嘅人，提醒自己要去愛護佢地。」