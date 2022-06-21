梁詠琪參演伊藤潤二改編劇《聰明鎮》　演單親媽首度接拍台劇

全新恐怖懸疑影集《聰明鎮》改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品集，由奇蹟映畫所製作，出品方集結台灣大哥大股份有限公司、聯合數位文創股份有限 公司、中國信託創業投資股份有限公司、樂到家國際娛樂股份有限公司、爵士 電影製作公司（馬來西亞）、天使放大股份有限公司以及相聚國際股份有限公司。

日前劇集舉行開鏡儀式，導演謝駿毅、製作人徐國倫率演員梁詠琪（Gigi）、陳姸霏、 余杰恩、鄭煒齡、劉修甫、潘綱大以及宋柏緯著戲服熱鬧出席。女主角梁詠琪 首次接演台劇，闊別台灣三年，她相當期待這次的演出拍攝，也表示很想念這 裡的觀眾和朋友。伊藤潤二更驚喜現身開鏡祝福影片，為劇組加油打氣。導演謝駿毅感性表示：「在眾人的努力下，我們才得以讓伊藤潤二老師的作品在影 集裡創造出另一種獨特的生命。」



《聰明鎮》正式宣布開拍，為首部改編自伊藤潤二作品的華語影集，亦是台日合作的跨國影集，因此在開鏡前夕，伊藤潤二特別錄製影片為導演及劇組送上祝福，片中他親切以中文打招呼並唸出聰明鎮劇名，伊藤潤二表示：「很高興我的作品即將改編成真人影集《聰明鎮》，在籌備的過程中，看見謝導演及主 創團隊的認真努力，無論是選角、美術造型設計、場景建立及道具等，我都感 到相當興奮與期待。在此預祝劇組拍攝順利，也非常期待未來能夠來到台灣和 大家見面，期待影集大獲成功。」

女主角梁詠琪完成隔離後首度現身，由於疫情關係已近三年沒有來台灣，她曾以電影《心動》獲金馬獎最佳女主角提名，這是第一次參與台劇演出，飾演一心為了讓女兒陳姸霏重考上好學校，不惜捨棄一切換取機會的單親母親。梁詠琪表示：「第一次看到劇本就被這個極具挑戰性的單親媽媽角色吸引，我一直希望能擴大自己的戲路，對此次演出非常期待。聰明鎮故事驚悚懸疑、引人入勝，加上要拍攝出伊藤潤二老師的風格，對整個製作團隊來說，都是一個極大的挑戰，很榮幸能參與其中。」

梁詠琪在進組前三個月開始研究劇本、為角色的心理狀態做準備，務求盡最大努力達到演出要求。梁詠琪說：「所以在入境隔離期間也沒懶著，每天看新聞 報導和讀劇本，希望盡快融入環境，與各演員能自然交流，讓演出更到位。期待觀眾能看到一個從未見過的梁詠琪。」飾演女兒的陳姸霏非常喜歡劇本，她直呼：「和 Gigi 姐第一次見面是視訊，讀本時就被她的專業圈粉，至今仍覺得不可思議可以跟她同台演出，我已經準備好全力以赴。」

開鏡當日，導演謝駿毅同時帶領飾演學生的六位新銳演員亮相，一字排開氣勢不凡，有金馬獎最佳新演員陳姸霏、入圍金鐘獎迷你劇集／電視電影新進演員 的劉修甫、入圍金馬獎最佳新演員的潘綱大、入圍金鐘獎迷你劇集／電視電影 男主角的宋柏緯，以及余杰恩、鄭煒齡兩位新人，至於眾人最好奇到底有哪些 伊藤潤二的原型角色出現？製作人徐國倫表示：「影集角色都是一時之選，經過劇組的精心打造後，希望呈現給觀眾耳目一新的感受，請容許我們先賣個關 子，角色樣貌將隨著開拍後陸續釋出，敬請耐心期待。」

謝駿毅導演對這次的演員組合相當有信心，他表示：「Gigi 的表演功力毋庸置 疑，在第一次視訊的過程中，她對劇本及角色的想法與我一拍即合；陳姸霏在試鏡過程中，讓我看到她與眾不同的表演靈活度。」而其他的年輕演員，都是外型搶眼，又極具表演張力的新生代演員，「這次出演的角色難度都非常高， 期待跟他們一起創造出令人印象深刻的表演。」

《富江》（Asahi Comics）

影集中除了原著漫畫家伊藤潤二的故事原型及改寫，更增添了原創故事線及原 創角色。為求完美呈現伊藤潤二獨特的世界觀，幕後主創團隊邀來《返校》金馬獎最佳美術設計王誌成、《月老》金馬獎最佳視覺效果嚴振欽、《臉》金馬 獎最佳造型設計王佳惠，還有《誰是被害者》攝影師劉至桓和《俗女養成記2》攝影師李清迪，以及《紅衣小女孩》特效化妝師張甫丞、楊以君等優秀團隊 加入。

共同出品方台灣大哥大新媒體副總經理李芃君表示：「非常看好這部 IP 影視化 作品，MyVideo 上有很多伊藤潤二老師的粉絲，相信這部富含創造力的劇集會 讓觀眾十分驚艷!」；聯合數位文創董事長李彥甫表示：「伊藤潤二的作品在台 灣相當受歡迎，看過《聰明鎮》的劇本後，更加期待影集作品以及後續的商業 發展機會。」；中信創投文創投資中心表示：「期待台灣優秀團隊，將日本知 名 IP 真人化演出，鑲嵌本土元素，創造出令人驚艷的作品。」；樂到家國際娛 樂總經理郝柏翔表示：「從小就是伊藤老師的粉絲，這次影集有幸能合作，真的是夢想成真！期待最終影視化成果。」；爵士電影董事總經理吳佩玲表示： 「第一次看到《聰明鎮》的劇本時真的被驚訝到了，這部影集有很大的潛力， 非常有信心它能衝出亞洲市場。」天使放大表示：「《聰明鎮》將創造台劇的 新面貌，期待影集後續衍生授權帶動的五感體驗！」；相聚國際管理合夥人劉 于遜表示：「期待在主創團隊的全力用心製作下，衷於原創、成就新經典！」

《聰明鎮》由謝駿毅執導與編劇，余沛、鄭雅嵐共同編劇，堅強卡司集結梁詠 琪、陳姸霏、余杰恩、許曦文、鄭煒齡、劉修甫、潘綱大、宋柏緯以及喬湲媛，更多精彩卡司將陸續公布。導演謝駿毅信心滿滿的說：「我們有最棒的原型、最精緻的劇本、最合適的演員，以及電影級規格的幕後黃金陣容，相信一 定可以把平面的伊藤潤二帶到立體的世界中。」