魔咒的戀人︱羅人友化身黑氣石　徐玄演「唔係人」靚出新高度

由「國民玉女」徐玄和「深情暖男」羅人友攜手主演的全新奇幻愛情韓劇《魔咒的戀人》講述將自己不幸的人生視為宿命、並且選擇順從的人類男子孔秀光（羅人友飾），和為了解除詛咒而跳出未知世界的女神李瑟菲（徐玄飾），兩人一起擺脫殘酷命運的故事，劇集剛於6月15日首播，逢星期三、四深夜在「黃Viu煲劇平台」上架。

《魔咒的戀人》將於6月15日起逢星期三、四深夜在「黃Viu煲劇平台」上架。

改編自同名網漫，徐玄在新劇飾演幸運女神李瑟菲，只要碰觸他人的手，便能夠看見對方的未來；七年前她意外與孔秀光（羅人友飾）相遇，兩人雖然度過了如夢似幻的一天，男方卻逐步走向不幸！原本備受期待的留學生搖身一變成為魚販，從此過着截然不同的生活……「不幸」和「幸運」的極與極將如何擦出愛火？

到底黑氣石羅人友和幸運女神徐玄會如何擦出愛火，真是令人感到期待。（劇照）

要數韓國影視圈的「美談製造機」，徐玄和羅人友絕對榜上有名，二人憑藉專業有禮的工作態度，屢屢獲得劇組表揚！其中羅人友最廣為人知的美談，絕對是救火頂替金志洙主演的Viu Original原創古裝劇集《月升之江》溫達一角，其演出不但得到觀眾青睞，還備受業界認可；該劇導演更透露人友為了在一個月內趕拍二十集，幾乎沒有休息，表現令人敬佩。

徐玄（中）和羅人友是韓娛圈中有名的「美談製造機」。（徐玄Instagram圖片）

憑藉專業演出，羅人友開啟了順暢的演藝之路，除了擔正主演《魔咒的戀人》，近日亦亮相新劇《Cleaning Up》，還持續拍攝熱播韓綜《兩天一夜》，成為最當時得令的搶手貨之一；不少觀眾也被他的呆萌魅力吸引而重投《兩天一夜》懷抱，刺激節目收視上升，令他頓成「收視救星」！

另外，少女時代出身的徐玄近年積極轉戰戲劇圈，雖然曾經被狠批演技不自然、經歷了一段演戲黑暗期，但是她以劇集《私生活》洗底，還被網民激讚演技大爆發！《魔咒的戀人》是她暌違一年多的回歸作品，是次飾演未知世界的女神李瑟菲，劇照一出隨即獲觀眾大讚選角完美、美貌堪比迪士尼公主，讓人格外期待她的演出。