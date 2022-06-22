童時愛上你｜霸道女總裁變8歲小妹妹　Cute爆童真Look勁吸睛

由高海寧、張振朗、陳展鵬主演的20集新劇《童時愛上你》下周一（27日）開始上檔，劇情節奏搞笑又輕鬆，主題以愛情、溫情為主。故事主線圍繞雷紫彤（高海寧飾）發生，身為集團接班人兼化妝品牌行政總裁的紫彤高傲自我，因一次意外導致腦部受創，心智變成8歲小童。紫彤爸爸雷鎮嶽（胡楓飾）及助手商查禮（陳展鵬飾）為了掩飾真相，安排化妝KOL丁宥迎（張振朗飾）與紫彤假結婚，相處期間笑料百出。

高海寧飾演嘅雷紫彤本身係「霸道女總裁」，型格十足。

現年35歲的高海寧（高Ling）今次挑戰飾演只有8歲心智的小童，絕對是演技考牌之作。高Ling除了要演繹出小朋友的心智及行為，又要以8歲小朋友智商及心態扮番大人，經常要在硬朗女強人與童真女孩之間切換。根據無綫釋出的官方宣傳片，高Ling女強人造型冷艷高傲，十足霸道女總裁；至於8歲小妹妹造型更是搶焦，其中戴眼鏡、紮起噴泉頭的造型，再配以嘴扁扁表情及小朋友特有說話Tone，絕對令人一見難忘。

高海寧飾演嘅雷紫彤，因為一次意外，變成8歲心智小妹妹，造型相當吸睛，望落亦都真係有啲稚氣。

至於兩位男主角張振朗及陳展鵬在劇中同樣有不少發揮，愛在演技方面尋求突破的振朗，這次飾演脂粉味甚重的毒舌KOL，說話尖酸刻薄兼幽默風趣，十分過癮。至於陳展鵬的角色，則機智野心兼而有之，劇中名字「商查禮」更暗露「食兩家茶禮」玄機，相當抵死。劇中展鵬對高Ling甚為仰慕，更會與振朗爭奪高Ling芳心。除了愛情線，親情同樣是劇集賣點，老戲骨胡楓在劇中飾演高Ling爸爸，兩人之間互動十分溫馨，同樣值得期待。