COLLAR｜芯駖Sport Bra上陣孖Ivy出活動　粉絲電梯逆行見偶像一面

Ivy與芯駖首次脫離團體出席活動。（陳順禎 攝）

人氣女團COLLAR常常出現在各大廣告中，但甚少脫離團體出席活動，而今日（22/6）兩位成員Ivy（蘇雅琳）與芯駖（李芯駖）罕有現身銅鑼灣出席品牌活動，現場吸引過百名歌迷到場支持，每一位都有齊裝備摺櫈、相機、應援物，以最充足準備迎接偶像。

Ivy與芯駖現身銅鑼灣出席品牌活動。（陳順禎 攝）

Ivy、芯駖出場時，大批支持者激動尖叫，更望實她們的一舉一動，更有人大叫向二人提出要求：「可唔可以畀個心心」，兩女就即刻派心心，非常寵粉。由於現場有大批人員聚集，所以並不是每一位歌迷都能目睹偶像風采，因此有人不顧自身安全在扶手電梯上「逆線行走」，只為站在「制高點」見Ivy、芯駖一面。

有人不顧自身安全在扶手電梯上「逆線行走」，遭到商場保安阻止。（陳順禎 攝）

相比起Ivy，芯駖當時的造型比較單薄，穿上Sport bra配上牛仔褲及牛仔外套，露出腰部，雖然夏天天氣炎熱，當時商場的冷氣大，令歌迷忍不住大叫提醒：「着番件衫，小心好凍親！」二人在現場逗留約90分鐘就離開，在離場前更不忘與一班歌迷合照，留下倩影。

二人離場前更不忘與一班歌迷合照。（陳順禎 攝）

現場粉絲過百人，不少在附近上班的歌迷利用午膳時間追星，而其中一位男歌迷在接受《香港01》訪問時自爆：「其實我係蛇王走出來（一陣仲要返工？）我係好遠返工，所以我會早啲走。（車程大概幾耐？）都搭咗四、五個字。」看來偶像的魅力非常大。

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