陳家樂訂婚後搬屋都黐住老友衛詩雅？　兩人齊落紅磡區尋覓新樓盤

衛詩雅自家網上節目《衛食攻略》向來深受網民歡迎，最近她孖住好拍擋陳家樂到紅磡一帶搵食，順道參觀當區一個新盤。剛宣布訂婚的陳家樂在片中表示現正尋覓新居，因此他相信經常到訪不同地區拍片又喜歡四圍睇樓的衛詩雅，必定有好介紹。而家樂提出對於新居的要求，除了交通方便、鄰近美食區，最重要是有個靚會所及能讓人有置身外國的泳池。

剛宣布訂婚的陳家樂在片中表示現正尋覓新居。（資料圖片）

衛詩雅隨即推介紅磡區，指該區有不同種類的餐廳，又鄰近港鐵紅磡站、黃埔站及何文田站，加上現時東鐵線已經接駁到會展站及金鐘站，相信屆時可為家樂省下至少數千元的油費及停車場租金，衛詩雅更表示到時候家樂要請她食飯，家樂聞言隨即拉開話題。

衛詩雅推介紅磡區。（資料圖片）

此外，衛詩雅認為該新盤有一個很完善的會所，此賣點非常符合家樂的要求。除了擁有健身室、游泳池外，更有一個共享空間。家樂自爆很少外出，假如會所有一個寬敞的地方，便可以邀請不同朋友到來分享美食，此時衛詩雅大爆：「（你）好鍾意跟住我搬，我住邊你住邊」，又表示家樂屆時可以考慮叫不同外賣招呼親友：「叫埋我嗰份，等我落嚟食，你話幾好呢？」

衛詩雅呼籲家樂置業之後不要忘記請她飲入伙酒。（資料圖片）

之後衛詩雅更充當領隊，帶家樂到不同餐廳搵食。她分享道︰「我住過紅磡一、兩年，呢度餐廳好多，食物水準唔得嘅話係冇得留低！轉手轉得好快！」家樂對衛詩雅的推薦大感滿意，而衛詩雅就呼籲家樂置業之後不要忘記請她飲入伙酒。

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