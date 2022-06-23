十八年後的終極告白2.0│趙希洛穿內衣通山走: 當晚又凍又大雨

本周五迎來大結局的《十八年後2.0》劇情愈趨緊張，昨晚播出的第18集更引爆高潮，除了Jason（陳山聰飾）易服癖及瘋狂面曝光外，「復仇人妻」Joyce（趙希洛飾）昨晚亦「領便當」遭刺殺身亡。劇情講到Joyce與徐友齊（何啟南飾）在山上纏綿時，突遭神秘人襲擊，徐友齊慘死，Joyce則在荒山野嶺上演大逃亡，穿着內衣的Joyce赤腳狂奔、一度匿入草叢，相當緊張！最終Joyce遭拖行並被利刀桶死，十分慘烈！

是次角色對希洛來說絕對是演技大考驗，先是睿智賢淑女強人，及後因連番小產及得悉老公Jason偷食，魔性大發不擇手段進行復仇大計，集痛恨、痛苦、瘋狂、奸險及不擇手段等特質於一身，昨晚Joyce滿臉慌張匿入草叢一幕更是看得觀眾相當緊張肉緊。希洛事後受訪亦坦言該場戲相當不簡單，第一大難度是「堅赤腳、零保護」：「拍嘅時候有諗過黐啲嘢喺腳板底度（保護），但後來發現黐咗咩都冇用，都係會甩，所以最後真係赤腳跑。好彩拍嗰時練緊跑步，所以跑方面算比較輕鬆。」第二大難度是挑戰環境惡劣的飛鵝山，希洛說：「當晚好大霧、又凍又大雨、草叢又多昆蟲，所以都好驚。不過當你投入咗角色，就咩都睇唔到，淨係諗點做好場戲。」

第三大難度則是Joyce的情緒處理，希洛說：「同山聰終極告白呢段對話，因為要望住一個好愛、好熟悉但同時又好陌生嘅人講番一啲對方同自己講過嘅嘢，所以都難Handle，我自己都有加啲覺得有用嘅對白入去。」希洛續指另一場Office戲，亦是她既喜歡又難忘的場口：「『問大家食唔食飯』嗰場戲望落好簡單，但其實大家都憎到大家入骨，表面上又要做到好愛大家咁，一擰轉頭就變晒面。」

談到有網民覺得Joyce復仇去到咁盡有點不合理，希洛則直指因為Joyce情緒陷入了谷底，故此容易走向偏激：「我喺Joyce角度諗，一生之中最愛嘅男人出賣咗佢，令佢人生所有嘢好似幻滅晒咁，冇咗BB、家庭同老公，冇咗人生希望、冇咗事業，因為事業都係同呢個男人一齊經營。當佢人生所有嘢都冇晒，佢只能用盡方法令到個心好過啲，所以做出喺人哋眼中唔理智又唔係咁合理嘅行為。」