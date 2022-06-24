白色強人II｜李佳芯被軍人用搶指頭下落　出事前錄音曝光勁催淚

由郭晉安、馬國明、陳豪、胡定欣、唐詩詠及張曦雯主演的《白色強人II》時隔3年終於回歸，最近劇集率先在內地網站一連首播四集，立即掀起不少追劇潮！劇情一開始，就充滿了火藥味，是一場政府和「醫者仁心」之間的較量，不過最有看頭的依然是交代Kennis（李佳芯飾）下落的劇情！

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《白色強人》結局講到唐明（馬國明飾）為李佳芯切除心臟腫瘤手術後，建議李佳芯離開明成北去到美國繼續治療。三年後，擔任無國界醫生的李佳芯原本打算回港參加馬國明和唐詩詠婚禮，但突然被大批持槍反政府軍衝入救護營地，她更被軍人槍指頭腦要脅交出敵軍軍人，李佳芯以堅定語氣及眼神，無懼槍火用英文說：「I am a doctor.」最後，鏡頭轉向救護營外，就傳出槍聲，生死未卜！而在《白色強人II》的第二集馬國明就問到唐詩詠：「點呀？你真係冇Kennis做伴娘就諗住唔結婚呀？」而唐詩詠就堅定地講道：「係呀！」馬國明接着講道：「都兩年啦，中國領事館同嗰邊反政府軍都周旋咗咁耐都冇消息，我知好難接受，但你真係覺得Kennis真係仲可以返嚟咩？」而唐詩詠答道：「我條伴娘裙係留俾佢㗎嘛，冇佢其他人唔準着。（咁如果佢真係返唔到嚟？）咁你陰公啦，做寡佬啦！」

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畫面一轉，唐詩詠就播出李佳芯出事前的錄音：「Zoe，Kennis呀！你知唔知呢我頭先訓覺發夢嗰陣夢見啲咩呀？我夢到我結婚嗰日着住婚紗走入教堂，仲有一個細佬女幫我住花女，原來嗰個係你同唐明個女嚟㗎！咁即係話，我唔會有事，我仲可以有命走住教堂，我仲可以有命睇住你同唐明結婚生仔，不過你千奇唔好話俾你未來老公聽喎，OK？」，非常感人！對此，不少網民依然對李佳芯將會回歸劇集充滿信心！

有傳胡定欣將會介入馬國明和唐詩詠的感情！（影片截圖）