獅子山下的故事︱陳家樂周柏豪上演兄弟爭女　爭贏吳千語未必好？

香港開電視77台由上周一（20/6）起，逢星期一至五晚上九點半播放重頭劇《獅子山下的故事》，劇集以80年代至現今香港作背景，講述一間茶餐廳數代人的故事。除了由頭帶到尾的主演胡杏兒，劇集還有周柏豪、吳千語、陳家樂、李治廷和許雅婷五大年輕演員擔起大旗，他們由廿多歲演到四十多歲，各人性格、背景大有不同，關係千絲萬縷，而周柏豪、陳家樂和吳千語的三角關係更是引人入勝。

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在《獅子山下的故事》中，陳家樂（飾羅梓良）、吳千語（飾李友好）和周柏豪（飾勞永逸）三人自小便認識，做老師作育英才的陳家樂和擔任警察除暴安良的周柏豪同時對吳千語抱有好感，雖然周柏豪終於鼓起勇氣向多年女神表白，但吳千語始終情傾陳家樂，所以未有與周柏豪走在一起，並選擇與陳家樂發展。雖然陳家樂和吳千語及後能夠拉埋天窗走進婚姻殿堂，但兩人時而甜蜜，時而爭吵的婚後生活，令他們的關係反覆無常，之後更殺出一個程咬金──飾演陳家樂同事尤美君的何佩瑜，她為陳家樂打開從政之路的同時，亦逐漸走入男方的心，最後更搞到男方與吳千語婚姻破裂，令人不勝唏噓。

《獅子山下的故事》中有不少年輕演員參與演出，而他們的感情線更是劇集重點。（劇照）

陳家樂和吳千語雖然能夠拉埋天窗，但未能好似童話故事主角一樣「從此以後快樂地生活」。（劇照）

除了上述的複雜關係，李治廷（飾羅梓康）和許雅婷（飾勞永安）亦在劇中譜出三角戀曲，對數字非常敏銳的李治廷是收入豐厚的金融才俊，因為與報館攝影記者許雅婷拍拖，而令母親樊亦敏（飾甄茜美）感到不是味兒，及後他更因為代老闆麥長青（馮世璋）照顧其地下情人熊黛林（飾田思思），搞到滿身緋聞。由於李治廷一直不相信婚姻，所以他與許雅婷陷入若即若離的情況，而他還打算向許雅婷的青梅竹馬梁靖康（飾謝朗峰）讓愛，三人陷入糾纏情況。另外，李治廷的角色亦甚有「人味」，鍾意搵錢的他非常符合香港人醒目、轉數快的形象，相信不少觀眾會感到共鳴。

李治廷在《獅子山下的故事》中飾演謝君豪的兒子。（劇照）

《獅子山下的故事》不但有強大的演員陣容，就連獻唱主題曲和插曲的歌手都非常犀利，劇集主題曲《無懼競賽》便由「四大天王」之一的黎明主唱，歌詞中的一句「人總要面對幾許風浪無懼變改／人總要歷過艱辛荊途全憑大愛／才可繼續拼繼續愛／繼續勇闖未來／事過境遷不把堅毅放開」更是充滿正能量，而插曲《情在心中》則由JC陳詠桐演繹，同樣感動人心，兩首歌曲的MV也包含了大量《獅》劇的精選畫面，值得細味。

黎明主唱的《無懼競賽》MV中有不少《獅子山下的故事》的精彩畫面。（YouTube/@AMusic Official Channel）

《獅子山下的故事》

星期一至五晚上9:30

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