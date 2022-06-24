陳展鵬飛寧波拍劇　帶埋老婆女女北上：個女第一個trip係陪我工作

陳展鵬為新劇《香港人在北京》北上隔離，原來老婆同小豬比亦有同行。(ig圖片）

無綫新劇《香港人在北京》將於寧波、北京以及香港拍攝，幾位主角陳展鵬、吳若希、吳業坤已先行到內地進行隔離。陳展鵬透露自女兒小豬比出生後，為怕錯過對方成長，所以一直留港工作，如今小豬比已3歲，他認為可以專心返工作。之不過，展鵬今次北上，其實都有帶埋老婆以及女兒：「之前推咗好多出埠工作，今次係自己舉手，因為小朋友仲有幾個月就上K1，都想趁呢段時間帶佢出去玩。同埋今次順道去埋太太鄉下探親，見下老人家，始終疫情，唔見唔知幾時可以見，怕有遺憾。所以個女第一個trip就係陪我去工作，同埋探親。」

《童時愛上你》下星期（27日）播出，展鵬人不在港未能宣傳，但他對劇中其他演員都十分有信心。（影片截圖)

據悉，劇組將先在寧波取景，之後再到北京，最後返香港，預計逗留3個月。問到展鵬既然一家三口都在內地，會否接拍內地的親子、綜藝節目，他表示「冇考慮太多」，並指目前考慮是將新劇做好。「今次嘅對手都係未合作過，希望無論係組合、故事都可以帶到新鮮感比大家，拍多啲節奏輕快嘅作品，為大家帶來歡樂。」提到有份參演的劇集《童時愛上你》即將播出，但由於人在內地未能參與宣傳，展鵬表示對高海寧以及張振朗有信心，又笑言《童》絕對係自己所有作品中拍完最快播出的一部。

吳若希目前人在深圳進行隔離。（影片截圖）