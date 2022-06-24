十八年後的終極告白2.0｜陳山聰撞樣姚嘉妮　Big Boss另有其人？

《十八年後的終極告白2.0》第19集，連串殺人事情似得到答案，結局週高潮位一浪接一浪，飾演Jason/Sophia（易服後的Jason）的陳山聰繼續大爆發兼「終極告白」，承認殺死Queenie（譚凱琪飾）、Joyce（趙希洛飾）、徐友齊（何啟南飾）、何大勇（曹永廉飾）及Kammy（阮兒飾），加上與Queenie一同撞死的大肚婆及徐友齊助手，前後總共奪去7條人命，堪稱殺人狂魔！差點被活埋的Angus（譚俊彥飾）在生死存亡之際，拿出Joyce求救錄音威脅Jason執番條命，Jason則以Angus推天藍（邵展鵬飾）落山影片反威脅，兩人成為命運共同體！不過「天網灰灰，疏而不漏」，警方最終透過大勇搜集的證據，成功將Jason逮捕歸案。

陳山聰易服殺人相當入戲，不少網民指他可憑《十八年後2.0》直衝視帝甚至視后。

《十八年後2.0》結局周高潮位一浪接一浪，網友看得相當過癮，留言大讚：「劇情好好睇估唔到，TVB好難得咁有水準嘅電視劇，一開始仲諗今次2.0同上一季18年有咩關係，但係後面個真相真係好Surprise」、「套劇最好睇嘅地方係無個角色係好人壞人之分，好切合現實世界，兇手真係好難估！陳山聰《十八年後2.0》真係好恐怖呀！演技大躍進，直逼視帝演技。」

陳山聰飾演的Jason講番自己有幾咁享受易服做女人嘅感覺。

山聰今次挑戰飾演「Sophia」可謂搶盡焦點，除獲網友大讚好戲，其艷麗女裝打扮亦贏盡好評，網民直指Sophia與姚嘉妮撞樣；就連本尊姚嘉妮亦忍不住上載「Sophia」靚相兼爆笑留言：「乜料呀？做乜扮我。」劇組昨日公開山聰男扮女裝花絮片，原來鄧伊婷在劇中不單止飾演女警，更有份為金髮女郎版山聰做替身。鄧伊婷擁有172cm高挑身材，演山聰替身絕對勝任，片中兩人齊齊回眸一笑，十足兩姊妹，難怪山聰笑言：「係我替佢，定係佢替我？」

陳山聰今次挑戰飾演「Sophia」網民直指Sophia與姚嘉妮撞樣；就連本尊姚嘉妮亦忍不住上載「Sophia」靚相兼爆笑留言：「乜料呀？做乜扮我。」

原來鄧伊婷在劇中不單止飾演女警，更有份為金髮女郎版陳山聰做替身。片中兩人齊齊回眸一笑，十足兩姊妹。

譚俊彥（Shaun）的演出亦不容忽視，其飾演的Angus除被Jason埋在沙中，更遭對方用「蟲蟲」灑面，嚇得Angus驚惶失色兼瘋狂嗌救命，真係隔住個Mon都毛管戙！Shaun受訪時透露是次活埋戲相當不簡單，他說：「因為被埋之後，超過三、四個鐘完全唔郁得；而雖然我一啲都唔驚蟲同埋『小強』，但為咗戲劇效果，我又要表現到好驚好驚，都好花氣力。」談到繼《十八年後》再與山聰合作，Shaun坦言大家默契十足：「如果唔係山聰，好多戲我都唔識做，活埋戲就係其中一場，因我同佢係百分百信任對方，可以幫助到大家進入角色情緒。」Shaun續指拍攝期間充滿負面情緒：「好彩今個星期大結局，同大家過完癮之後，就可以變番正常嘅譚俊彥，大家唔使再見到咁奸嘅譚俊彥！」

譚俊彥被陳山聰活埋的一場戲盡顯默契。

大結局預告亦備受關注，預告所見鄧卓殷飾演的曉彤似是身陷險境，譚俊彥除反過來企圖殺死Jason外，更會與龔嘉欣起爭執，嘉欣更似乎準備「告白大爆發」。根據《十八年後2.0》定理，結局篇每集均會爆出一位演員，最後一集的Solo位會否落在嘉欣身上？嘉欣又會否如某部分網民所指是終極Big Boss？