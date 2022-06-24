紙房子：韓國篇︱開播5大看點　朴海秀、全鐘瑞全新身份值得關注

《紙房子：韓國篇》12集將分兩部開播，上部6集今天（24日）於Netflix正式上架。觀眾可能會以為劇集改編後不會有太大驚喜，可是劇情和角色上都與原作有些少不同，今天就來率先為讀者列出5大看點。



《紙房子：韓國篇》背景設定於南北韓統一後，兩國攜手建立經濟共同體，並合作發行通用貨幣。正當眾人以為北韓開放，人人都有機會分一杯羹，事實上卻是富者愈者，貧者愈貧。這樣的情況激發了一群來自低下階層的主角，他們決定聚集起來，戴起面具策劃一場關乎4兆韓元，史上最大造幣廠劫案。

《紙房子：韓國篇》雲集實力派演員，單是演技已是期待以上。（劇照）

看點一：超強陣容集合實力派演員

《紙房子：韓國篇》單是公開演員陣容後，已曾造成了一陣熱潮。電影《原罪犯》爆紅的劉智泰將飾演「教授」擔正外，他更帶領《魷魚遊戲》朴海秀、《The Call：超時空通話》全鍾瑞、《惡之花》金智勳和久違4年，退伍後回歸的李玹雨等，位位都是無可挑剔的演技派。

國寶級的「河回面具」暗藏隱喻，諷刺資本社會的不公平。（劇照）

看點二：國寶「河回面具」暗藏隱喻

《紙房子：韓國篇》用上了千年國寶級的「河回面具」，劇中使用的則是當中的「貴族」（兩班）面具。古時人民會戴着面具參加「河回別神祭假面舞」，諷刺平民與貴族間的差異，如同劇集諷刺資本社會下的不公平一樣。劇集亦繼《魷魚遊戲》後，再次成功把傳統歷史帶到國際平台上。

南北韓統一的背景，新穎亦更緊湊！（劇照）

看點三：南北韓統一背景新穎，節奏更緊湊

雖然劇集與原版一樣圍繞住大劫案，但韓版的背景則設定在南北韓統一後的新穎世界。開放的同時，資本主義下的受害者變多，貧富懸殊的問題愈漸嚴重，於是引發了主角們反抗這失衡的現象。8位擁不同專長的邊緣人，究竟會如何與警方展開一場鬥智又鬥力的對抗呢？

朴海秀脫下《魷魚遊戲》隊服，加入《紙房子：韓國篇》劫案。（劇照）

看點四：朴海秀「柏林」經歷國家分裂的痛苦

朴海秀這次脫下《魷魚遊戲》的綠色隊服，換上劇中的紅色制服，他亦講到他飾演的「柏林」與有原版設定不同。《紙房子：韓國篇》中的「柏林」出身自北韓强制收容所，他經歷着國家分裂和歷史帶來的痛苦，相信角色更容易引起韓國及亞洲劇迷的共鳴。

帶着脫北者的身份，全鐘瑞的角色與原版有所不同。（劇照）

看點五：全鐘瑞「東京」身份為脫北者

提到南北韓，少不了獨有的脫北者，而這次全鐘瑞在劇中飾演的「東京」正是苦苦來到南韓，卻成為資本主義下弱勢的脫北軍人。她將活演出20歲出頭年輕人，在殘酷社會上不得不屈服的生活，直至她遇上「教授」後才發生了180度的轉變。

《紙房子：韓國篇》首6集已全球上架。（劇照）

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