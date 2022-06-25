十八年後的終極告白2.0｜龔嘉欣四場喊戲各有層次　網民撐衝視后

《十八年後的終極告白2.0》，昨晚（24/6）播出大結局，「終極告白」主角亦終現真身，正是隱藏「驚天秘密」多年的沈越（龔嘉欣飾）。昨晚黑化後的Angus（譚俊彥 Shaun飾）繼續大暴走，為了參加巴黎畫展，竟綁架𡃁妹（鄧卓殷飾）要脅沈越繼續做「槍手」，已確定Angus乃殺害弟弟天藍（邵展鵬飾）真兇的沈越，與Angus周旋期間爆發激烈衝突，含淚連番發炮兼大爆𡃁妹是Angus親女：「你記唔記得嗰晚呀？今次見番我以為一家團聚，你做咗啲乜呀？你係咪人呀？我好後悔同你喺番埋一齊！」

龔嘉欣爆出秘密，鄧卓殷原來是她與譚俊彥的女兒。

昨晚可說是嘉欣晒冷式爆發精湛演技，先後應付四場不同層次喊戲，分別是「痛心疾首式歇斯底里」、「傷心欲絕＋痛失至親」、「愛恨交纏」、「悔不當初」。當中以喪女一幕最為觸動人心，除了嘉欣的超班演出，真摯感人對白亦應記一功：「我好多嘢未同你做呀，你走咗我唔知點算。對唔住呀！咁多年我冇同你慶祝過生日，我要睇住你結婚、生小朋友，你唔好揼低我呀。」配以𡃁妹欲言又止的神態，令不少網民喊濕枕頭。網民事後洗版式力撐嘉欣衝視后：「龔嘉欣唔攞視后，真係去TVB門口請願」、「哭得好自然，不是個個演員做到恰到好處」，另亦有網民大讚鄧卓殷臨死一幕眼神交足戲。

龔嘉欣喪女喊戲，齋睇相都覺得好痛心。

另一幕「探監告白戲」亦是考牌作，面對失去愛女＋弟弟，及遭到最愛出賣三重打擊，同時Angus又不斷寄來道歉信請求原諒，沈越最終如行屍酒肉般前往探監，並向Angus悻悻然吐出忍足十八年的終極告白：「我十八年前識你已經係錯，唔止錯一次，係一錯再錯！我錯在選擇相信你。」最終更拋下一句：「我一世都唔會原諒你呀！」另一驚人反轉位，是𡃁妹的真實年紀，雖然一直有指𡃁妹十四歲，但隨著昨晚掃墓一幕，𡃁妹16歲真實年齡隨之曝光；原來沈越為了隱藏𡃁妹真實身份，不但將𡃁妹當作妹妹，更刻意報細其歲數。

其實呢場探監喊戲亦是演得相當出色，明顯龔嘉欣對Shaun嘅情緒相當複雜，仲係恨意居多。

雖然結局周劇情偏向暗黑，但除了Jason/Sophia及Angus得到應有懲罰外，開放式的結局亦似乎刻意留下曙光。幾十年後，Angus因在獄中表現良好提早獲釋，深感內疚的他出獄後繼續「糾纏」沈越；七老八十的Angus，拐著走向正在畫畫的沈越，面對沈越提問：「你出返嚟應該有好多嘢想做，點解仲要纏住我？」Angus回應：「想睇吓你仲會唔會原諒我。」此時沈越豁達一笑，淡淡然謂：「都幾廿歲人，有咩話原唔原諒。」最終二人變成「畫中人」作結。