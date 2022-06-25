黑金風暴︱Aka趙慧珊造型百變又養眼　扮完店員再扮學生妹冇難度

在香港開電視77播放的《黑金風暴》播出接近兩周，除了看到荷里活大片級別、驚險刺激的飛車、槍戰及打鬥戲，以及林峯、周秀娜、黃浩然與一眾老戲骨連場鬥戲外，心水清的觀眾都留意到劇中有不少新演員加入。當中飾演廉政公署助理調查主任的Aka（趙慧珊），早前於劇中為了接近岳董（李耀敬飾），化身成眼鏡店職員，為岳董試戴眼鏡。不少網民指Aka今場演繹得十分之好，手勢熟練「扮得好似，細緻度滿分」。前晚 （23/5）一集更化身學生妹跟蹤徐學仁（郭政鴻飾）上樓偷聽其對話，現年35歲的Aka穿上校服短裙仔兼紮起馬尾的減齡造型，獲網民勁讚零違和，少女感滿瀉。

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今年入行十周年的Aka，密密做之餘，當中亦不斷作出新嘗試，除了出個人單曲、籌備畫冊，歌手出身的她，今次更踩入電視界。雖然《黑金風暴》是Aka首個參與的電視長劇，但她的表現都相當亮眼，只見她身穿校服，扮演學生妹跟蹤郭政鴻，一臉童顏的她完全無懼近鏡，滿臉膠原蛋白，十足十學生妹，獲網民盛讚青春活潑！Aka首次拍劇便有如此正面評價，劇中又真槍上陣，未知她會否有意向打女發展，作出更多嘗試呢？