黃婉曼雨僑帶小朋友搵Peppa Pig放電　黃澤鋒認「貓爸」放縱囡囡

過去兩年多，大家要居家避疫，小朋友不能外出「放電」，苦了家長，疫情放緩，陸續恢復各類型社交活動。雨僑、黃婉曼（Icy）、張嘉兒、黃澤鋒、岑潔儀（Zoey）、陳爽、Annie G.、盧頌之（Dada）及老公趙勁皓等，即急不及待帶着子女到九龍灣出席「Peppa Pig玩樂日互動特展」，一連兩日的星級優先試玩，小朋友分流不同時段進場嬉戲，玩得暢快，大人小孩均樂而忘返。

雨僑等父母級藝人最近都有帶小朋友去放電。

黃澤鋒的囡囡「小黃妃」黃熙恩下月便3歲，她甫進會場即雀躍又興奮，嚷着要坐小火車「出遊」，經過時更不停向欄外的爸媽揮手，由於未有其他小朋友排隊，小黃妃不捨得下車，玩完又玩。黃澤鋒父女雖年齡相差52年，但爸爸也童心未泯，更陪着女兒玩波波池，小黃妃將入讀K1，黃澤鋒說：「之前疫情，佢差不多冇上過N班，可能佢唔怕醜，我唔擔心佢返學會喊。呢排就要同佢戒片同教下佢多啲英文。」黃熙恩學習能力很強，見到地上的跳飛機，即懂得一邊唸英文數字，一邊跟着跳。自問是「貓爸」的黃澤鋒很包容女兒：「只要唔危險同冇禮貌，我都畀佢自由放縱發展。」

黃澤鋒一家玩得好開心。

雨僑和羅力威的女兒囡囡Harper會在8月返N班，雨僑升呢媽咪後，一直親力親為照顧女兒，小朋友比較黐身，所以她擔心Harper返學不接受要跟父母短暫分離：「Playgroup老師有教我，試下搵個囡囡冇咁黐嘅人陪佢返學，我咪叫爸爸湊佢去，點知返咗兩堂，囡囡唔肯上堂，結果要我自己湊番，希望疫情繼續穩定啲，咁佢返學，我就冇咁擔心，唔係又要停課，始終小朋友上網課，不及返學有群體生活咁開心。」看着女兒長大，雨僑又心思思想再生B，已開始不設防，希望盡快湊個好字。

雨僑、羅力威一家玩滑梯好興奮。

靚媽Icy、Zoey和陳爽疫前常見面，但過去半年都沒見，昨日相約帶着子女來玩，星媽們見面即雞啄唔斷。Icy的餐廳早前結業，多了時間，她接了主持港台節目。年初疫情嚴峻期間，Icy收工即趕回家煮飯給家人，這位女廚神下月會在書展推出兒童食譜新書，分享小朋友健康飲食習慣。Icy的大女Kyra下學期升小一，她說：「尋日最後一日返學，放學就約朋友仔嚟玩，等佢開心放暑假。」現場所見，Peppa和George兩位主角出來，即被小朋友簇擁，排隊集郵。