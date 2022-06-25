你好香港 |佘詩曼紀錄短片談演藝經歷　因《酒是故鄉醇》學識入戲

為慶祝香港回歸25週年，內地官媒《人民日報》推出「你好，香港」系列人物微紀錄短片，邀請香港各界名人共同暢談。



今日（25日），佘詩曼（charmaine）的短片正式上線，短片由阿佘參選港姐斬獲季軍片段切入，25年後的今日，阿佘重回當年頒獎的舞台，憶述當年領獎的過程：「我是在這裡開始我的演藝生涯的。」

阿佘參與拍攝《人民日報》推出「你好，香港」系列人物短片。（視頻截圖）

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阿佘坐在TVB的化妝間，大談自己的演藝經歷：「我去面試的第一部劇是《雪山飛狐》，幸運的是，我拿到了苗若蘭這個角色，但不幸的是，我沒有把她演好。因為我真的不會演戲，那些評論都是她不會演戲，她聲音很小，說對白不好……很多不好的批評。」

阿佘的演藝之路並非一帆風順。（視頻截圖）

不過，阿佘坦言自己是一個很好勝的人，不喜歡被人說「做不到」，於是她下定決心激勵自己：「我記得當時看到那些報紙，很大的標題說演得不好什麼的，我還把那個報紙擺在每天起來照鏡子的地方，鼓勵我，我以後不要看到這種話，佘詩曼，你給我做好！」

阿佘會自我激勵。（視頻截圖）

由於TVB很多戲都在古裝街或者廠內搭景拍攝，阿佘表示從未試過實景拍攝，直到2000年的《酒是故鄉醇》，她才第一次體驗：「全程都是在廣西拍，那個時候我自己心裏面特別興奮，我很享受，跟那些村民一起吃飯、聊天、起火、燒雞，很真實的生活，我就是那個人了，然後從那個時候我我上演戲，我知道怎麼可以代入一個角色。」阿佘續指道：「我記得《金枝慾孽》，我們去了故宮，穿著一身古裝，站在那個故宮，我就是那個人了，完全不用演的，很了不起的一個感覺。」

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對於在參演內地劇集，阿佘表示：「跟很多內地的演員、導演、團隊合作，我們的機會會多很多選擇也多很多，也可以讓更多的觀眾認識我們，這個是很好的一個改變。」在阿佘看來，成功不是自己說，而是別人認同：「所以什麼是成功，我不管，我只是享受每一件事，我做好每一件作品，起碼我自己滿意，我對觀眾有交代，我希望每一次都給觀眾有驚喜、有不同的感覺、不同的嘗試、不同的角色。我很滿意，因為我已經不枉此生了。」

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