爆谷一周｜陶大宇驚訝因《倒轉地球》爆紅　保錡當面表演全場爆笑

由谷德昭主持ViuTV綜藝節目《爆谷一周》今日（25日）播出的第20集，製作組邀請早前翻唱《倒轉地球》再度爆紅的陶大宇，以及模仿大宇哥模仿到出神入化的ERROR成員保錡（吳保錡）。

二人久違見面。（影片截圖）

節目開始時，陶大宇出場與谷德昭清談，二人紛紛表示時隔多年在新的電視台見面之餘，還能拍攝同一個節目而感動。谷德昭分享早年外國回流返港後，不時會與陶大宇、歐陽震華等人一起飲酒而變得如此熟絡，更回憶當時的情況表示陶大宇非常喜歡猜枚，又笑言：「會唔會有一日，陶大宇會出現係亞運嘅猜枚項目。」不過猜枚沒有為陶大宇在事業上帶來什麼成就，反而是靠唱歌迎來第二個春天。

陶大宇自爆《倒轉地球》這首歌，自己其實唱了幾乎10年時間，不過一直都沒有人留意。（影片截圖）

陶大宇直言：「自己亦冇諗過有想因為唱歌迎來第二個春天，唔好話唱歌，音樂呢方面都冇諗過，因我是係演員出身」，谷德昭認為雖然陶大宇的表演精彩，但是一切都要靠邀請他上台表演的人，而陶大宇就表示：「當初之所以會有呢個舞台，是因為邀請我的嘅老闆，後生時就係睇我的嘅劇集長大，因所以當他佢想諗要邀請明星時，就會想諗到我哋呢一批演員。」隨後又自爆《倒轉地球》這首歌，自己其實唱了幾乎10年時間，不過一直都沒有人留意。

陶大宇就認為《倒轉地球》之所以咁紅，因為有保錡拍片助攻。（影片截圖）

陶大宇與谷德昭敘舊閒聊一段時間後，到ERROR成員保錡上節目，因為當初陶大宇演唱《倒轉地球》後，保錡便模仿陶大宇的表演，為這首歌增加了不少熱度，就連陶大宇就表示：「《倒轉地球》之所以咁紅，因為有保錡拍片助攻」，而保錡更在本尊面前即場表演，為現場添加不少歡樂氣氛。

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