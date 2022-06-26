《一起露營吧》陳偉霆疑陷「三角戀」　呷醋搞破壞霸住章若楠

內地露營真人騷《一起露營吧》，近日爆出三角戀疑雲，節目內的陳偉霆跟章若楠，雖然相差11年，二人曾在劇集《照亮你》合作，在真人騷重聚依舊CP感十足，有不少甜蜜互動，網民更指章若楠比起正印何穗，更適合做陳偉霆女友。不過此時另一位型男王子異，頻頻向章若楠獻殷勤，甚至當眾畫心示愛，令節目經常出現兩男一女，仿如三角戀的畫面。

陳偉霆直接搞破壞，撞散沙上的心心。（影片截圖）

節目播出不久，陳偉霆已跟曾合作拍劇的章若楠組成CP，經常在其他嘉賓藝人前打情罵俏，仿如一對小情侶互動，畫面充滿治癒感。不過睇慣內地真人騷的觀眾，應該也知道全是節目組安排的套路，何況陳偉霆已有一位名模女友何穗。但隨著25歲的王子異，開始向章若楠展開攻勢，噓寒問暖，經常圍在女方身邊，陳偉霆竟然出現呷醋舉動，近日在節目中，一班藝人要玩滑沙，由於章若楠玩得十分差勁，王子異除了上前協助，還在沙上畫了一個心心安慰女方，想不到陳偉霆見狀，直接撞散沙上的心心，行徑甚為小學雞。到了晚上圍爐談天，楊迪問陳偉霆，在章若楠和鍾楚曦之中二選一帶去露營，究竟會揀誰？陳偉霆即說「鍾楚曦，新人有新鮮感。」此時到章若楠一臉不悅，陳偉霆跟章若楠互相刺激對方，小心玩出火。

王子異跟章若楠有不少甜蜜互動。（影片截圖）

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